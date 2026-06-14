MNS Action: मनसेचा 'खळ्ळखट्याक' इशारा, पालिकेने हटवली जैन समाजाची दादरमधील 'पांढरी पट्टी'

मुंबई : दादर भागात धार्मिक परंपरेच्या नावाखाली सार्वजनिक रस्त्यावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) 'मनसेस्टाईल ने आपल्या खास हाणून पाडला आहे. जैन समाजाच्या कार्यक्रमासाठी रस्त्यावर आखण्यात आलेल्या पांढऱ्या पट्टीवरून मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी थेट पालिका प्रशासनाला ३ वाजेपर्यंतचा 'अल्टिमेटम' दिला होता. मनसेच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे घाबरलेल्या पालिका प्रशासनाने अखेर वेळेच्या आत धावपळ करीत ही पांढरी पट्टी रस्त्यावरून पुसून टाकली. यामुळे दादरमधील संभाव्य बाद टळला असला तरी याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे..दादर पश्चिम परिसरात जैन समाजाच्या धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यानिमित्ताने जैन धर्मगुरूंच्या विहारासाठी (पायी मार्गक्रमणासाठी) रस्त्याच्या कडेला एक पांढरी पट्टी आखण्यात आली होती. ही पट्टी मनसे नेते संदीप देशपांडे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाजवळून जात असल्याने आणि यामुळे सामान्य नागरिकांच्या वाहतुकीला व चालण्याला अडथळा निर्माण होत असल्याने मनसेने यावर तीव्र आक्षेप घेतला..संदीप देशपांडे यांनी तातडीने आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला थेट इशारा दिला. दुपारी ३ वाजेपर्यंत ही पांढरी पट्टी प्रशासनाने स्वतःहून हटवावी, अन्यथा त्यानंतर मनसे आपल्या स्टाईलने ही पट्टी साफ करेल आणि होणाऱ्या परिणामांना प्रशासन जबाबदार असेल. या प्रकरणावर बोलताना संदीप देशपांडे यांनी थेट पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भूमिकेचा दाखला दिला..Mumbai: एल निनोचा मोठा परिणाम! आता तीन महिने धरणातील पाणी फक्त पिण्यासाठीच; राज्यात सिंचनाला ब्रेक .मनसेचा आक्रमक इशारा मिळताच पालि का प्रशासनाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची एकच तारांबळ उडाली. मनसे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून राडा कर ण्या ची शक्यता गृहीत धरून, पालि के ने ३ वाजायच्या आतच कर्मचाऱ्यांची फौज दादरमध्ये पाठवली. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी युद्धपातळीवर काम करीत रस्त्यावरील ती वादग्रस्त पांढरी पट्टी पुसून काढली..मनसे नेते संदीप देशपांडे है आपल्या वक्तव्यातून दोन समाजामध्ये नाहक दरी निर्माण करत आहेत. बाळासाहेब ठाकरेंनी नेहमीच जैन-मारवाडी समाजावर प्रेम केले. त्यांच्या विचारांवर चालणाऱ्यांनी हे विसरू नये. देशपांडेंना जर खरंच विरोध करायचा असेल, तर त्यांनी मुंब्रा, भेंडी बाजार येथे रस्त्यांवर होणाऱ्या नमाज पठणाला आणि एमआयएमच्या नगरसेविकेच्या विधानांना जाऊन विरोध करावा.- नीलेशचंद्र महाराज, जैन मुनी.Raigad News: चार मुलांना विष पाजून महिलेने जीवन संपवलं; दोन मुलींचाही मृत्यू, दोघांची प्रकृती गंभीर, रायगडमध्ये घटनेने खळबळ.वेदपाठकांविरोधात गुन्ह्याची मागणीघाटकोपर पश्चिमेतील कैलास अव्हेन्यू सोसायटीत काही दिवसांपूर्वी गाजलेला पांढऱ्या पट्टीचा वाद झाला होता. भाजपचे नगरसेवक प्रवीण छेडा यांनी समाजमाध्यम इन्फ्लुएन्सर प्रसाद वेदपाठक यांच्याविरोधात जैन समाजाची बदनामी केल्याचा आरोप करीत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने सार्वजनिक फुटपाथवर मारण्यात आलेल्या पांढऱ्या पट्टांवर आक्षेप घेत प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी केली आहे..काही दिवसांपूर्वी कैलास अव्हेन्यू सोसायटी परिसरात काढण्यात आलेल्या पांढऱ्या पट्टधांबाबत प्रसाद वेदपाठक यांनी समाजमाध्यमांवर आक्षेप नोंदवला होता. या पोस्ट आणि व्हिडिओंना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाल्यानंतर रहिवाशांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि वादाला धार्मिक रंग प्राप्त झाला. परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनो हस्तक्षेप केला होता. त्यानंतर हा वाद निवळल्याचे वाटत असतानाच आता तो पुन्हा एकदा कायदेशीर पातळीवर पोहोचल्याचे दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.