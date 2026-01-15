मुंबई

Navi Mumbai Election : धक्कादायक! मंत्र्यांचेच नाव मतदार यादीत नाही; नवी मुंबईत मतदानावेळी मोठा गोंधळ, मंत्री केंद्रावर फिरतच राहिले!

Voter List Errors Disrupt Municipal Elections in Maharashtra : महापालिका निवडणुकीदरम्यान नवी मुंबईत मतदार यादीतील गंभीर त्रुटी, ईव्हीएम बिघाड आणि मंत्र्यांचेच नाव नसल्याने मोठा राजकीय गोंधळ निर्माण झाला.
Navi Mumbai Election

Navi Mumbai Election

बाळकृष्ण मधाळे
Navi Mumbai Election : मुंबई, नवी मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठी मतदानास सुरुवात झाली आहे. मात्र, मतदानाच्या पहिल्याच तासात अनेक ठिकाणी ईव्हीएम मशीनमध्ये बिघाड झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. मुंबईत दुबार मतदार आढळल्याची घटना घडली असून, विविध ठिकाणी मतदार यादीतील त्रुटींमुळे मतदारांचा गोंधळ उडाल्याचे चित्र आहे.

Navi Mumbai
Mumbai
Municipal Corporation
Voting
mumbai carprtion election

