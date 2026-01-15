Navi Mumbai Election : धक्कादायक! मंत्र्यांचेच नाव मतदार यादीत नाही; नवी मुंबईत मतदानावेळी मोठा गोंधळ, मंत्री केंद्रावर फिरतच राहिले!

Navi Mumbai Election : मुंबई, नवी मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठी मतदानास सुरुवात झाली आहे. मात्र, मतदानाच्या पहिल्याच तासात अनेक ठिकाणी ईव्हीएम मशीनमध्ये बिघाड झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. मुंबईत दुबार मतदार आढळल्याची घटना घडली असून, विविध ठिकाणी मतदार यादीतील त्रुटींमुळे मतदारांचा गोंधळ उडाल्याचे चित्र आहे..नवी मुंबईत तर थेट राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांचेच नाव मतदार यादीत नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला. यामुळे मतदान केंद्रावर मोठा गोंधळ निर्माण झाला. आपले नाव न सापडल्याने मंत्री गणेश नाईक यांना एका केंद्रावरून दुसऱ्या केंद्रावर जावे लागले. अखेर या प्रकारामुळे त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..Mumbai Municipal Election : 'मतदान केंद्रावर EVM मशिन्स पडताहेत बंद, तर काही मशिन्सला बसतोय करंट'; मनसे नेते अविनाश जाधव यांचा गंभीर आरोप.या संदर्भात बोलताना गणेश नाईक म्हणाले, “मी आमदार आणि मंत्री असूनही मतदान करायचे की नाही, असा प्रश्न पडला आहे. नेमके मतदान केंद्र कोणते, याबाबतच स्पष्टता नसल्याने मला कुटुंबासह फिरावे लागले.” त्यांच्या समोरच मतदार यादीतील गंभीर घोळ समोर आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..दरम्यान, नवी मुंबई शहरात काही ठिकाणी दादागिरीच्या घटनाही घडल्या, मात्र पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. “काही लोक रात्री बाहेरून आले असून ते दहशत पसरवत आहेत,” असा टोला गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लगावला. विशेष म्हणजे, बुधवारी रात्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईत पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.