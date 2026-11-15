मुंबई

Crime: कौटुंबिक वादाचा रक्तरंजित शेवट! महिलेने भावांच्या मदतीने पतीचा जीव घेतला, बेदम मारहाण करत...; नालासोपाऱ्यात काय घडलं?

Nalasopara Crime News: नालासोपारा येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेने तिच्या सख्या भावांच्या मदतीने पतीची हत्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
Nalasopara Crime

Nalasopara Crime

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नालासोपारा : नालासोपारा येथे धक्कादायक घटना घडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. एका महिलेने तिच्या सख्या भावांच्या मदतीने पतीची हत्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कौटुंबिक वादातून मारहाण करून हत्या करण्यात आली असून या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

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