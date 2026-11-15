Crime: कौटुंबिक वादाचा रक्तरंजित शेवट! महिलेने भावांच्या मदतीने पतीचा जीव घेतला, बेदम मारहाण करत...; नालासोपाऱ्यात काय घडलं?

नालासोपारा : नालासोपारा येथे धक्कादायक घटना घडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. एका महिलेने तिच्या सख्या भावांच्या मदतीने पतीची हत्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कौटुंबिक वादातून मारहाण करून हत्या करण्यात आली असून या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार (ता. १४ नोव्हेंबर) रोजी नालासोपारा पूर्वेकडील प्रगती नगरात ही खळबळजनक घटना घडली आहे. समीर शेख असे या घटनेतील मृत व्यक्तीचे नाव असून त्याला त्याच्या पत्नीने सख्या भावांच्या मदतीने बेदम मारहाण करत हत्या केल्याची माहिती आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला असून त्यामध्ये समीर शेख याला मारहाण झाल्यानंतर त्याच्या मृतदेहाशेजारी त्याची पत्नी आणि तिचे दोन्ही भाऊ उभे असल्याचे दिसून येत आहे..‘CSMT स्थानकात स्फोट होणार…’ पोलिसांना फोनवरुन धमकी; तीन तास शोधमोहीम, प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण.दरम्यान, या प्रकरणी पोलिसांना माहिती मिळताच तुळींज पोलिसांनी आरोपी पत्नी आणि तिच्या दोन्ही भावांना अटक केली आहे. तसेच पोलिसांकडून या घटनेप्रकरणी अधिक तपास सुरू करण्यात आला आहे..Navi Mumbai Politics: 'गणेश नाईक भाजपचे आहेत का, डीएनए तपासायला हवा'; मंदा म्हात्रेंचा हल्लाबोल, नवी मुंबईत राजकीय वाद पेटला.दोन देशी पिस्तुलांसह तरुणाला अटकआग्रीपाडा परिसरात गुन्हे शाखेने कारवाई करून दोन देशी पिस्तुले आणि १९ जिवंत काडतुसांसह तरुणाला अटक केली. गणेश लांडगे (वय ३१) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याविरोधात आग्रीपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकाला आरोपी आग्रीपाडा भागात येणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार के. के. मार्गाजवळ पथकाने सापळा लावून आरोपीला ताब्यात घेतले. शस्त्रांचा स्रोत शोधण्यासाठी तसेच आरोपीने त्यांची स्थानिक पातळीवर शस्त्रपुरवठा करण्याची योजना आखली होती का, याबाबतची चौकशी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.