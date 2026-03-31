Narhari Zirwal video case : मंत्री नरहरी झिरवाळ प्रकरणाला नवे वळण, कथीत व्हिडिओतील तृतीयपंथीयाची स्वतःच्या भावाविरोधात पोलिसांत तक्रार

Transgender Complaint Police Case : मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कथित व्हिडिओ प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या तृतीयपंथीय व्यक्तीने स्वतःच्या भावाविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून, भावाने ब्लॅकमेल करण्यासाठी व्हिडिओ एडिट करून सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणी मुंबईतील कफ परेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस तपास सुरू आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित तृतीयपंथीय व्यक्तीने दिलेल्या तक्रारीनुसार तिच्या भावाने अनेक व्हिडिओ क्लिप्स एकत्र जोडून बनावट व्हिडिओ तयार केला आणि तो सोशल मीडियावर प्रसारित केला. या कृत्यामुळे गोपनीयतेचा भंग झाला असून बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे..या तक्रारीनंतर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 79, 351(1) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून व्हिडिओची सत्यता आणि तो व्हायरल होण्यामागील नेमका हेतू काय होता याचा शोध घेतला जात आहे..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर झिरवाळ यांचा एका तृतीयपंथीय व्यक्तीसोबत असल्याचा कथित व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना झिरवाळ यांनी हा व्हिडिओ एडिट करून तयार केल्याचा दावा केला आहे. अनेक वेगवेगळ्या क्लिप्स एकत्र जोडून हा व्हिडिओ बनवण्यात आला असून त्यामागे बदनामी करण्याचा हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले..Narhari Zirwal: 'तो पेन ड्राईव्ह समोर आला तर ३ मंत्र्यांची विकेट' .दरम्यान, या प्रकरणावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी झिरवाळ यांना पोलिसांत तक्रार करण्याचा सल्ला दिला होता. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून सत्य समोर आणले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून सुरू असून तपासानंतरच व्हिडिओबाबतचे वास्तव स्पष्ट होणार आहे.