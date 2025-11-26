मुंबई

Navi Mumbai News: विमानतळाला ३ नवे उड्डाणपूल जोडणार, ठाणे–बेलापूर रस्ता नव्या रुपात झळकणार; नवीन मार्ग कसे असणार?

Thane Belapur Road: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुढील वर्षभरात पूर्णपणे कार्यरत होण्याची अपेक्षा आहे. हे विमानतळ मुंबईच्या वाढीतील आणि जागतिक शहर बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
Ai flyover navi mumbai airport

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) एका वर्षाच्या आत पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा असताना नवी मुंबई महानगरपालिकेने (NMMC) ठाणे-बेलापूर रस्त्याचे ₹८४६ कोटींचे दुरुस्तीचे काम सुरू केले आहे. जो या प्रदेशातील सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या वाहतूक मार्गांपैकी एक आहे. केंद्र सरकारच्या हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल (HAM) अंतर्गत, या अपग्रेडमध्ये सरकारी खर्च आणि कंत्राटदारांच्या देयकांचे एकत्रीकरण केले जाईल. त्यात तीन नवीन उड्डाणपूल तसेच मुख्य भागाची संपूर्ण पुनर्बांधणी समाविष्ट असेल.

