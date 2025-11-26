Navi Mumbai News: विमानतळाला ३ नवे उड्डाणपूल जोडणार, ठाणे–बेलापूर रस्ता नव्या रुपात झळकणार; नवीन मार्ग कसे असणार?

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) एका वर्षाच्या आत पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा असताना नवी मुंबई महानगरपालिकेने (NMMC) ठाणे-बेलापूर रस्त्याचे ₹८४६ कोटींचे दुरुस्तीचे काम सुरू केले आहे. जो या प्रदेशातील सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या वाहतूक मार्गांपैकी एक आहे. केंद्र सरकारच्या हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल (HAM) अंतर्गत, या अपग्रेडमध्ये सरकारी खर्च आणि कंत्राटदारांच्या देयकांचे एकत्रीकरण केले जाईल. त्यात तीन नवीन उड्डाणपूल तसेच मुख्य भागाची संपूर्ण पुनर्बांधणी समाविष्ट असेल..रबाळे जंक्शन (₹१७१ कोटी), क्रिस्टल हाऊस आणि पावणे (₹११० कोटी) आणि बीएएसएफ कंपनी ते महापे येथील ह्युंदाई शोरूम (₹३३८ कोटी) दरम्यान उड्डाणपूल बांधले जातील. याव्यतिरिक्त, मुख्य कॉरिडॉरसाठी २२७ कोटी रुपयांची पुनर्बांधणी योजना सुरू आहे. तुर्भे येथे आणखी एक उड्डाणपूल आधीच बांधला जात आहे. जो रेल्वे स्थानकाजवळ दीर्घकाळ वाहतूक कोंडीचा विषय आहे..Mumbai News: मुंबई स्टेशनवर अश्लील इशारे; तरुणीकडून विकृत व्यक्तीला चोप, व्हिडिओ व्हायरल.नवी मुंबई महानगरपालिकेचे शहर अभियंता शिरीष अरवाद यांनी सांगितले की, ठाणे-बेलापूर रस्त्यावर रस्ते नूतनीकरण आणि तीन नवीन उड्डाणपूलांसह नूतनीकरणाचे काम केले जाईल. भविष्यात प्रवासी आणि मालवाहतुकीत वाढ होण्याची अपेक्षा बाळगून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..याव्यतिरिक्त, एनएमएमसीने तीन नवीन उड्डाणपुलांसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) कडून ४०० कोटी रुपयांचा निधी मागितला आहे. जो अंदाजे एकूण ८०० कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या निम्म्या रकमेचा आहे. ठाणे-बेलापूर पट्ट्यात एमआयडीसीच्या औद्योगिक आणि निवासी मंजुरींमुळे वाहतूक वाढली आहे. त्यामुळे खर्चाचा भार वाटून घ्यावा, असा युक्तिवाद महापालिकेने केला आहे..नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि वाढत्या औद्योगिक उपक्रमांमुळे वाहतुकीवर येणारा ताण या प्रस्तावात असल्याचे एनएमएमसी आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांनी सांगितले. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि एमआयडीसी क्षेत्राचा विस्तार पाहता, ठाणे-बेलापूर रस्त्यावरील या नवीन उड्डाणपुल प्रकल्पांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले. "या उड्डाणपुलांचा खर्च भागविण्यासाठी आम्ही एमआयडीसीला प्रस्ताव सादर केला आहे. नुकतेच एक पत्र पाठवण्यात आले आहे," असे ते म्हणाले..ठाणे-बेलापूर रस्ता नवी मुंबईचा औद्योगिक कणा म्हणून काम करतो. जो ऐरोली, रबाळे, घणसोली, कोपर खैरणे आणि तुर्भे यांना जोडतो. गेल्या दहा वर्षांत, वेगाने विस्तारणारे औद्योगिक युनिट्स, आयटी पार्क आणि नवीन निवासी क्लस्टर्समुळे वाहतुकीचा भार झपाट्याने वाढला आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढला आहे. वारंवार वाहतूक कोंडी होत आहे आणि रस्ते सुरक्षेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. या घटकांचा उद्योगांसाठी लॉजिस्टिक खर्चावरही परिणाम झाला आहे. एनएमएमसी कॉरिडॉर अपग्रेडेशनला नागरी सुधारणा आणि आर्थिक गरज दोन्ही मानते. या दुरुस्तीमुळे नवीन ड्रेनेज लाईन्स बसवून, खराब झालेले सिमेंट ब्लॉक बदलून आणि योग्य ठिकाणी झाडे लावून स्ट्रक्चरल दोष आणि वारंवार येणाऱ्या पावसाळ्यातील पुरांना दूर केले जाईल..Mumbai News: रिफ्लेक्टर नसलेली वाहने सुसाट, अपघातांचा वाढता धोका; परिवहनच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष.हे काम टप्प्याटप्प्याने केले जाईल. जेणेकरून व्यत्यय कमी होईल आणि एनएमआयएच्या उद्घाटन वेळेनुसार सुसंगत होईल. वाहतूक व्यवस्थापन उपाययोजनांमुळे औद्योगिक वसाहतीत अखंड प्रवेश सुनिश्चित होईल असे आश्वासन नागरी संस्थेने दिले आहे. पूर्ण झाल्यावर, अपग्रेड केलेला कॉरिडॉर ठाणे, मीरा भाईंदर आणि ऐरोली ते पनवेल आणि उरण पर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी सोयीस्कर उत्तर-दक्षिण अक्ष म्हणून काम करेल..कटाई बोगदा ठाणे-बेलापूर रोडला जोडत आहे. सायन-पनवेल महामार्ग त्याला छेदत आहे. हा प्रकल्प या प्रदेशाच्या उदयोन्मुख गतिशीलता नेटवर्कचा एक महत्त्वाचा भाग बनण्यास सज्ज आहे. हा एका मोठ्या कनेक्टिव्हिटी योजनेचा भाग आहे. ज्यामध्ये ₹6,300 कोटी, 25 किमीचा ठाणे-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ एलिव्हेटेड कॉरिडॉर आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (अटल सेतू) थेट नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणारा उलवे कोस्टल रोड समाविष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.