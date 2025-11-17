Navi Mumbai: नवी मुंबईतील वाहतूक कोंडी सुटणार! सर्वात वर्दळीच्या 'या' ठिकाणी ब्रिज बांधणार, कधी आणि कुठे ? जाणून घ्या...

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सर्वात वर्दळीच्या रस्त्यांपैकी एक असलेल्या वाशी-कोपरखैरणे रस्त्यावरील गुलाबचंद डेअरी परिसरात महानगरपालिकेने पादचाऱ्यांसाठी पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोपरखैरणे येथील डी-मार्ट चौक ते तीन टँकीपर्यंतचा रस्ता मोठ्या संख्येने लोक रस्ता ओलांडत असल्याने सतत जाम होतो. आता अनेक वर्षांनंतर या प्रस्तावामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्याची आशा रहिवाशांमध्ये निर्माण झाली आहे..असे दिसून येत आहे की, वाशी सेक्टर ९-१० च्या मध्यभागी असलेल्या बाजारपेठांनी वेढलेल्या पादचारी पुलाचा वापर फारसा होत नाही. अशा परिस्थितीत सदर नवीन पूल या मार्गावरील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वाशी-कोपरखैरणे रस्त्यावरील कोपरखैरणे सेक्टर १५ मध्ये बांधल्या जाणाऱ्या या पुलाचा एकूण खर्च ₹६५.९ दशलक्ष (यूएस $१.१ अब्ज) असण्याचा अंदाज आहे. यात एस्केलेटर आणि लिफ्ट असतील..Shrikant Shinde: शिवसेनेला शक्ती प्रदर्शनाची गरज नाही, अंबरनाथमध्ये भगवा ठाम; श्रीकांत शिंदेंनी स्पष्टचं सांगितलं.या ठिकाणी जवळजवळ दोन दशकांपासून स्कायवॉकची मागणी आहे. वाशी कोपरखैरणे हा नवी मुंबईतील सर्वात वर्दळीचा रस्ता म्हणून ओळखला जातो. या मार्गावरील वाशी सेक्टर ९-१०, १५-१६, जुहू व्हिलेज, आर.एफ. नाईक चौक आणि कोपरखैरणे सेक्टर १५ नाका या भागात दररोज सकाळी, दुपारी आणि रात्री वाहतूक कोंडी होते..कोपरखैरणे सेक्टर १५ चौकातील वाहतूक कोंडी अनेक पटींनी जास्त असतानाही प्रशासन त्याकडे गांभीर्याने पाहत नव्हते. माजी नगरसेवक रवींद्र महात्रे यांनी पुलासह विविध मागण्यांसाठी दोनदा उपोषण केले आहे. हा परिसर श्रीमंत आहे. एका बाजूला सेक्टर ५ ते ८ आणि दुसऱ्या बाजूला सेक्टर १५ ते १८ आहे..या भागात शाळा, महाविद्यालये, बस थांबे आणि बाजारपेठ आहे. त्यामुळे येथे सतत वाहनांची वर्दळ असते. सेक्टर १५ ते १८ मधील रहिवासी रेल्वे स्थानकापासून चालत जात असल्याने स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी मोठ्या संख्येने नागरिक रस्ता ओलांडतात. पूर्वी दोन्ही रस्त्यांवर वाहनांची सोय होती, परंतु आता हे रस्ते बंद आहेत..Mumbai News: आनंदाची बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे दहा पदरी होणार; चार नव्या लेनसाठी राज्य सरकारचं नियोजन काय?.चौकात पादचारी पूल बांधण्यासाठी अंदाजे ₹६५.९ दशलक्ष (६५.९ दशलक्ष) खर्च येईल असा अंदाज आहे आणि लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. एस्केलेटर बसवले जातील, ज्यामुळे आजारी, ज्येष्ठ नागरिक आणि गर्भवती महिलांना पुलाचा वापर करणे सोपे होईल.- शिरीष अदारवाड, नगर अभियंता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.