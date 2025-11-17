मुंबई

Navi Mumbai: नवी मुंबईतील वाहतूक कोंडी सुटणार! सर्वात वर्दळीच्या 'या' ठिकाणी ब्रिज बांधणार, कधी आणि कुठे ? जाणून घ्या...

Navi Mumbai Pedestrian Bridge Project: वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून वाशी-कोपरखैरणे मार्गावर पादचारी पूल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Mansi Khambe
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सर्वात वर्दळीच्या रस्त्यांपैकी एक असलेल्या वाशी-कोपरखैरणे रस्त्यावरील गुलाबचंद डेअरी परिसरात महानगरपालिकेने पादचाऱ्यांसाठी पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोपरखैरणे येथील डी-मार्ट चौक ते तीन टँकीपर्यंतचा रस्ता मोठ्या संख्येने लोक रस्ता ओलांडत असल्याने सतत जाम होतो. आता अनेक वर्षांनंतर या प्रस्तावामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्याची आशा रहिवाशांमध्ये निर्माण झाली आहे.

