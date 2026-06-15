Navi Mumbai: भाजपकडून शिंदेंना वारंवार डावललं जातंय? कार्यक्रमपत्रिकेतून नाव गायब; शिंदेसेनेने दाखवले काळे झेंडे

नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्रमपत्रिकेत नसल्यामुळे शिंदेसेना आक्रमक झाली आहे. भाजपकडून एकनाथ शिंदे यांचे नाव सातत्याने डावललं जात असल्यामुळे शिंदे शिवसेनेच्या वतीने नवी मुंबईत आंदोलन केलं आहे. यावेळी शिंदेसेनेकडून काळे झेंडे दाखवत घोषणाबाजी करण्यात आली. .नेमके काय घडले?नवी मुंबई महापालिकेकडून नवीन आरोग्य सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेचा शुभारंभ सोमवार (१५ जून) ठेवण्यात आला असून या कार्यक्रमपत्रिकेवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव नसल्याचे दिसून आले. या प्रकारामुळे शिंदेसेनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून त्यांनी आंदोलन सुरु केले. तसेच भाजपाकडून जाणूनबुजून असे केले जात असल्याचा आरोप शिवसैनिकांनी यावेळी केला..Mumbai Local: मध्य आणि हार्बर रेल्वे जोडली जाणार, कर्जत-कसाराहून थेट वाशी-बेलापूर गाठता येणार; लोकल कधीपासून सुरू होणार? .दरम्यान, वाशी येथील रूग्णालयात असलेल्या कार्यक्रमाला गणेश नाईक यांनी हजेरी लावली असता त्यांची गाडी अडविण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून यावेळी करण्यात आला. गणेश नाईक आणि शिवसेना यांचे सख्य होणार नसून विळ्या भोपळ्यांचे नाते कायम राहणार असा इशारा शिवसेनेने दिला. त्याचबरोबर शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी देखील याबाबत संताप व्यक्त करत भाजपचा वेगळा मनमानी कारभार चालला असल्याची टीका केली..मंदा म्हात्रे आक्रमकनवी मुंबईतील या प्रकारावर आमदार मंदा म्हात्रे यांनी देखील आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ''सगळ्यांचा मान-सन्मान राहील असे काम केले पाहिजे, पण तसे काहीच होत नाही. मी आमदार असूनही मला कार्यक्रमात मानसन्मान मिळत नाही. मला सतत डावलेले जात आहे. आता मी निर्णय घेणार, गणेश नाईक यांच्यामुळे मी कंटाळली आहे. माझ्यावर सतत अन्याय केला जात असून मी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या कार्यक्रमाचा निषेध करते'', असे मंदा म्हात्रे यांनी यावेळी म्हटले..Mumbai News: मेट्रोमुळे 'बेस्ट'ला फटका! बस थांबे तोडल्याने जाहिरातीचा महसूल बुडाला.तसेच मी कार्यक्रमात गेले असता गणेश नाईक यांच्या कार्यकर्त्यांनी मला धक्काबुक्की केली. मी येथील स्थानिक आमदार असतानाही मला सतत डावलेले जात आहे. यांची मस्ती मी उतरवणार आहे. माझ्या मतदार संघात हे घुसखोरी करीत असतील तर, मी ही ऐरोली मतदार संघात घुसणार. मी यापुढे शांत बसणार नाही, असा इशारा मंदा म्हात्रेंनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.