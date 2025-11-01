Water Supply Cut: नवी मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! १८ तास पाणीबाणी, कधी अन् कुठे?

मुंबई : राज्यभरात मुसळधार पावसाच्या सरींची ये- जा सुरूच असून पाणिलोट क्षेत्रातही चांगली वाढ झाली आहे. यामुळे नागरिकांची पुढील वर्षभर होणाऱ्या पाणीपुरवठाबाबत चिंता मिटली आहे. असे असले तरीही नवी मुंबईकरांना पाणीबाणी समस्येचा सामना करावा लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत येत्या मंगळवार (ता. ४ नोव्हेंबर) रोजी जलवाहिनी देखभाल दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. यावेळी भोकरपाडा जलशुध्दीकरण केंद्रातील एम.बी.आर. मध्ये नवीन जलवाहिनी जोडणीचे काम, मुख्य जलवाहिनीवर व्हॉल्व बसवण्याचे काम करण्यात येणार आहे. परिणामी मंगळवारी नवी मुंबईत पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे..बाईकची मागची सीट उंच का ठेवली जाते?.नवी मुंबई महापालिकेने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून यामध्ये मंगळवार दि. ०४/११/२०२५ सकाळी ०९.०० ते बुधवार दि. ०५/११/२०२५ रोजी पहाटे ०३.०० वाजेपर्यंत १८ तासांसाठी मुख्य जलवाहिनीवरील पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. तसेच बुधवार (ता. ५ नोव्हेंबर) रोजी सकाळचा व संध्याकाळचा पाणी पुरवठा कमी दाबाने होईल, असे म्हटले आहे..कोणत्या भागात पाणीपुरवठा बंद?नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील बेलापूर, नेरुळ, वाशी, तुर्भ, सानपाडा, कोपरखैरणे, घणसोली व ऐरोली या विभागात तसेच नमुमपा क्षेत्रातील मुख्य जलवाहिनीवरील थेट नळ जोडण्यांचा व सिडको क्षेत्रातील खारघर व कामोठे नोड मधील पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे.Mumbai Morcha: डोक्यावर मनसेची टोपी, खांद्यावर गमछा…; 'परदेशी पाहुणा' मतचोरीविरोधी मविआच्या मोर्चात उतरला, म्हणाला....दरम्यान, पालिकेच्या जलवाहिनी दुरुस्ती कामामुळे नागरिकांचे काहीसे हाल होण्याची शक्यता असून या कालावधीत पाण्याचा जपून वापर करावा. तसेच वेळेआधीच पाण्याचा साठा ठेऊन नवी मुंबई महानगरपालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन पालिकेने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.