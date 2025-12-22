BMC Election: एकनाथ शिंदेंचा मित्रपक्षाला धक्का! अजित पवार गटाची ताकद शिंदेसेनेसोबत

मुंबई

Navi Mumbai Municipal Corporation: अजित पवार गटातील बड्या नेत्याने शिंदेसेनेत प्रवेश केला आहे. यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
वाशी : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेवर महायुतीचा झेंडा फडकवण्याचे आवाहन केले असले तरी नवी मुंबईतील भाजप-शिवसेना युतीबाबतची भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील युतीचा निर्णय गुलदस्त्यातच असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे शिवसेना शिंदे गटाने महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का देत नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष नामदेव भगत यांना शिवसेनेत प्रवेश दिल्याने शहरातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

