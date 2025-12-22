BMC Election: एकनाथ शिंदेंचा मित्रपक्षाला धक्का! अजित पवार गटाची ताकद शिंदेसेनेसोबत

वाशी : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेवर महायुतीचा झेंडा फडकवण्याचे आवाहन केले असले तरी नवी मुंबईतील भाजप-शिवसेना युतीबाबतची भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील युतीचा निर्णय गुलदस्त्यातच असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे शिवसेना शिंदे गटाने महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का देत नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष नामदेव भगत यांना शिवसेनेत प्रवेश दिल्याने शहरातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत..ऐरोली आणि बेलापूर विधानसभा मतदारसंघांतील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा मेळावा तसेच पक्षप्रवेश सोहळा रविवारी (ता. २१) ऐरोली येथे पार झाला. या वेळी अजित पवार गटाचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष नामदेव भगत, त्यांच्या पत्नी इंदुमती भगत, माजी नगरसेविका तनुजा मढवी यांच्यासह शरदचंद्र पवार गट आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटातील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला..Municipal Council Election: गड राखला; पण नगराध्यक्ष गमावला! भाजपला उरण नगर परिषदेतील सत्ता राखण्यात यश.या कार्यक्रमाला खासदार नरेश म्हस्के, शिवसेनेचे उपनेते विजय चौगुले, संपर्कप्रमुख अंकुश कदम, बेलापूरचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर, जिल्हाप्रमुख द्वारकानाथ भोईर, माजी नगरसेवक रमाकांत म्हात्रे, अनिकेत म्हात्रे, ज्येष्ठ माजी नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी, एम. के. मढवी यांच्यासह अनेक माजी नगरसेवक, नगरसेविका व पदाधिकारी उपस्थित होते..कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले, की निवडणुकीत कुणाला तिकीट मिळाले नाही म्हणून कुणीही नाराज होऊ नये. ज्यांना उमेदवारी मिळणार नाही त्यांना संघटनेत व इतर पदांवर संधी दिली जाईल. सर्व कार्यकर्त्यांनी एकदिलाने काम करून शिवसेनेने नवी मुंबईत केलेली विकासकामे घराघरात पोहोचवावीत, असे आवाहन त्यांनी केले..नवी मुंबईचा विकास केलानवी मुंबईतील सिडको पुनर्विकास, सिडको घरांच्या वाढीव किमती, सीसी व ओसीचे प्रश्न तसेच नगरविकासाशी संबंधित विविध अडचणी मार्गी लावल्यामुळे शिवसेनेने नवी मुंबईचा विकास केला असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. दळणवळणाच्या सुविधा मजबूत केल्यामुळे शहराच्या विकासाला चालना मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. रविवारी जाहीर झालेल्या नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुकांचे निकाल पाहता, आगामी महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीला जनता घरी बसवेल आणि विकास करणाऱ्या महायुतीला कौल देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Mumbai News: संसर्ग नियंत्रणासाठी प्रयोग! पालिका रुग्णालयांत ‘सूक्ष्मजंतूनाशक बेड मॅट’ वापरण्याबाबत चर्चा.कोणती खरी आणि कोणती नकली शिवसेना आहे, हे जनतेने आधीच दाखवून दिले आहे. आता ठाकरे गटाला बाजूला ठेवून खरी शिवसेना महापालिकेत सत्ता स्थापन करेल, असा दावाही शिंदे यांनी केला. या वेळी संपर्कप्रमुख अंकुश कदम, जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर, द्वारकानाथ भोईर आदी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देत आगामी महापालिका निवडणुकीत घराघरात शिवसेना पोहोचवून विजयासाठी जोमाने काम करण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.