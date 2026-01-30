मुंबई

NCP leaders meet Devendra Fadnavis : अजित पवार यांच्या जागी उपमुख्यमंत्री कोण, देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीनंतर प्रफुल्ल पटेल काय म्हणाले...

Ajit Pawar NCP leaders meeting : राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तासभर चर्चा केली. बैठकीनंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी उपमुख्यमंत्रीपदासह चर्चेतील मुद्द्यांवर माध्यमांना माहिती दिली.
Maharashtra Deputy CM decision latest news

Maharashtra Deputy CM decision latest news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Politics Latest Update : अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मधील प्रमुख नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री निवासस्थान ‘वर्षा’ येथे जवळपास तासभर चाललेल्या चर्चेनंतर खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी माध्यमांशी संवाद साधत उपमुख्यमंत्री पदाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
Praful Patel
maharashtra
NCP
Mumbai
political leader
ncp leader
maharashtra assembly
NCP corporator
ncp chief
Ajit Pawar political address
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.