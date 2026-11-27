मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार महिला आघाडीच्या नेतृत्वात आज मोठा फेरबदल करण्यात आला. रोहिणी खडसे यांची महिला प्रदेशाध्यक्षपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. त्यांच्या जागी नागपूर येथील अॅड. अंजली साळवे-विठणकर यांची महिला प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..पक्षाच्या राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा खासदार फौजिया खान आणि प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत अॅड. अंजली साळवे यांना नियुक्तीचे पत्र सुपूर्द करण्यात आले. त्या वकील, समुपदेशक आणि सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांच्या निवडीमुळे आता पक्षाच्या महिला संघटनेची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली आहे..Mumbai Local: धावत्या लोकलमध्ये पुन्हा थरार! बिडी पिण्यावरून वाद, तिघांकडून प्रवाशावर धारदार शस्त्राने वार अन्...दरम्यान, यापूर्वी रोहिणी खडसे या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळत होत्या. आता त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्याला संधी देण्यात आल्याने आगामी काळात संघटनेचा विस्तार करणे, संघटनात्मक बांधणी बळकट करणे आणि महिलांच्या प्रश्नांवर पक्षाची भूमिका मांडणे, या जबाबदाऱ्या नव्या महिला प्रदेशाध्यक्षांसमोर असतील..FDA Action: मुंबईत 'झेप्टो'च्या गोदामासह १० हॉटेलांचे परवाने निलंबित, आठ अन्न व्यावसायिकांना नोटिसा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.