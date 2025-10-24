Neglect of Tribals : आदिवासींकडे नेहमीच दुर्लक्ष होतय का? वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने प्रसूतीत बालकाचा मृत्यू

Absence Medical Officer : आदिवासी भागातील हृदयद्रावक घटना वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने प्रसूतीदरम्यान बालकाचा मृत्यू. आरोग्य यंत्रणेच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह. : ऐन दिवाळीत मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयाच्या हलगर्जीमुळे एका आदिवासी कुटुंबाला नवजात बाळ गमवावे लागल्याची घटना घडली आहे. खोडाळा येथील वैशाली अशोक बात्रे यांना बुधवारी (ता. २२) सकाळी प्रसूतीसाठी मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते; मात्र रुग्णालयात प्रसूतीदरम्यान संबंधित वैद्यकीय अधिकारी हजर नव्हते. केवळ एका परिचारिकेच्या भरवशावर बात्रे यांना १२ तास ठेवण्यात आले..रुग्णालयात प्रसूतीतज्ज्ञ उपलब्ध नसल्याने आणि योग्य वेळी वैद्यकीय सल्ला न मिळाल्याने रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या प्रसूतीत नवजात बालकाचा मृत्यू झाला. सोनोग्राफीमध्ये बाळाची वार सुस्थितीत नसल्याचे आधीच स्पष्ट झाले होते, तरीही आवश्यक तज्ज्ञ उपस्थित नव्हते. वेळेवर मोठ्या रुग्णालयात पाठवले असते, तर बाळ वाचले असते, अशी खंत मृत बालकाचे वडील अशोक बात्रे यांनी व्यक्त केली आहे..या घटनेमुळे मोखाडा तालुक्यात खळबळ उडाली असून, आरोग्य यंत्रणेच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्यांनीच ही बाब चव्हाट्यावर आणल्याने सरकारनेच आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे अपयश उघड केले आहे. प्रशासनाने मृत बालक आणि मातेला प्रसूतीनंतर खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे पाठवल्याचा धक्कादायक आरोपही नातेवाइकांनी केला आहे..Kolhapur News: रस्त्याच्या मध्यभागी जनावराचं काळीज पांढऱ्या कपड्यात ठेवलं अन्...; कोल्हापुरात अघोरी प्रकार समोर, काय घडलं?....म्हणून बाळ दगावलेसदर महिलेच्या बाळाला तीन नाळ असणे अपेक्षित असते. तसेच वारही सुस्थितीत असावी लागते अन्यथा प्रसूतीदरम्यान बाळ दगावण्याची शक्यता दाट असते. तसेच बाळाची त्वचाही पिवळसर असल्याने बाळ दगावले आहे, असे मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयाचे रुग्णालय अधीक्षक डॉ. भारतकुमार महाले यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.