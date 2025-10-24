मुंबई

Neglect of Tribals : आदिवासींकडे नेहमीच दुर्लक्ष होतय का? वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने प्रसूतीत बालकाचा मृत्यू

Newborn Death Mumbai : रुग्णालयात प्रसूतीतज्ज्ञ उपलब्ध नसल्याने आणि योग्य वेळी वैद्यकीय सल्ला न मिळाल्याने रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या प्रसूतीत नवजात बालकाचा मृत्यू झाला.
Neglect of Tribals

वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने प्रसूतीत बालकाचा मृत्यू

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Absence Medical Officer : आदिवासी भागातील हृदयद्रावक घटना वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने प्रसूतीदरम्यान बालकाचा मृत्यू. आरोग्य यंत्रणेच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह. : ऐन दिवाळीत मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयाच्या हलगर्जीमुळे एका आदिवासी कुटुंबाला नवजात बाळ गमवावे लागल्याची घटना घडली आहे. खोडाळा येथील वैशाली अशोक बात्रे यांना बुधवारी (ता. २२) सकाळी प्रसूतीसाठी मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते; मात्र रुग्णालयात प्रसूतीदरम्यान संबंधित वैद्यकीय अधिकारी हजर नव्हते. केवळ एका परिचारिकेच्या भरवशावर बात्रे यांना १२ तास ठेवण्यात आले.

Loading content, please wait...
Mumbai
Tribal
Tribal Areas
Tribal development
tribals
tribal community
Mumbai area
Minister for Tribal Development
Tribal village
Tribal organizations
Government negligence
Tribal Development Initiatives

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com