मुंबईत कचरा व्यवस्थापनाचे नवे नियम लागू! आता ४ प्रकारांत करावे लागणार कचऱ्याचे वर्गीकरण, नियम तोडल्यास कारवाई होणार

मुंबई : मुंबईशहरातील वाढत्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याच्या आणि स्वच्छता व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने, बीएमसीने कचरा व्यवस्थापनाचे नियम अधिक कठोर करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. नवीन तरतुदींनुसार, मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या निवासी सोसायट्या, संस्था आणि आस्थापनांना आता कचऱ्याचे चार वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करणे बंधनकारक असेल..या नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित सोसायटी किंवा संस्थेवर आर्थिक दंड आकारला जाऊ शकतो. बीएमसी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार , शहराची घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन (एसडब्ल्यूएम) नियम २०२६ लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार विकसित होत असलेल्या या नियमांचा मुख्य उद्देश, कचऱ्याचे त्याच्या स्रोतावरच वर्गीकरण सुनिश्चित करणे, तसेच पुनर्वापर आणि शास्त्रीय विल्हेवाट अधिक प्रभावी करणे हा आहे. नवीन प्रणालीनुसार, प्रत्येक घर, गृहनिर्माण संस्था आणि संस्थेला कचरा चार श्रेणींमध्ये वेगळा करावा लागेल. ओला कचरा, ज्यामध्ये स्वयंपाकघरातील सेंद्रिय कचरा आणि खाद्यपदार्थांचा समावेश होतो..मुंबईची कचरा व्यवस्थापन प्रणाली अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी बनवणे हे आमचे ध्येय आहे. सर्व गृहनिर्माण सोसायट्या आणि मोठ्या आस्थापनांना कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि विल्हेवाट लावण्यात सक्रियपणे सहभागी होण्याची विनंती आहे. शिक्षात्मक कारवाई करणे हा आमचा उद्देश नाही, तर जनजागृती करून 'स्वच्छ मुंबई' अभियान यशस्वी करणे हा आहे.– अश्विनी जोशी (अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त).दुसरा प्रकार सुका कचरा असेल, ज्यामध्ये कागद, प्लॅस्टिक, धातू आणि इतर पुनर्वापर करण्यायोग्य वस्तूंचा समावेश आहे. तिसरा प्रकार स्वच्छताविषयक कचरा असेल, ज्यामध्ये डायपर, सॅनिटरी नॅपकिन आणि इतर घरगुती कचऱ्याचा समावेश आहे. चौथी आणि सर्वात संवेदनशील श्रेणी विशेष काळजी कचऱ्याची असेल..ज्यामध्ये जुन्या बॅटरी, मुदत संपलेली औषधे, सिरिंज, पेट कॅन, बल्ब आणि ट्यूबलाइट यांसारख्या संभाव्य धोकादायक वस्तू वेगळ्या करणे आवश्यक असेल. बीएमसीने स्वच्छताविषयक आणि विशेष काळजी कचरा गोळा करण्यासाठी एक विशेष प्रणाली देखील विकसित केली आहे. सध्या, शहरातील ७,००० हून अधिक गृहनिर्माण सोसायट्या, वसतिगृहे, ब्युटी पार्लर आणि विविध संस्था या प्रणालीशी जोडल्या गेल्या आहेत.