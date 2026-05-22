मुंबई

मुंबईत कचरा व्यवस्थापनाचे नवे नियम लागू! आता ४ प्रकारांत करावे लागणार कचऱ्याचे वर्गीकरण, नियम तोडल्यास कारवाई होणार

BMC New Waste Management Rules: मुंबईत कचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी बीएमसी नवीन नियम लागू करत आहे. आता सोसायट्या आणि संस्थांना कचऱ्याचे चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करणे बंधनकारक असेल.
Mansi Khambe
मुंबई : मुंबई शहरातील वाढत्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याच्या आणि स्वच्छता व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने, बीएमसीने कचरा व्यवस्थापनाचे नियम अधिक कठोर करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. नवीन तरतुदींनुसार, मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या निवासी सोसायट्या, संस्था आणि आस्थापनांना आता कचऱ्याचे चार वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करणे बंधनकारक असेल.

