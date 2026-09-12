नितीन गडकरींना मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा फटका; नियोजित कार्यक्रमात पोहोचण्यास तासभर उशीर; म्हणाले, जुन्या उड्डाणपुलांऐवजी...

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनाही मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे त्यांना २२व्या इंडो-अमेरिकन कॉर्पोरेट एक्सलन्स अवॉर्ड्स २०२६ कार्यक्रमाला पोहोचण्यासाठी तब्बल तासभर उशीर झाला. कार्यक्रमात पोहोचल्यानंतर गडकरी यांनी उशिर झाल्याबद्दल उपस्थितांची माफी मागितली. यावेळी बोलताना त्यांनी मुंबईसह देशातील मोठ्या शहरांमधील ट्रॅफिकची समस्या सोडवण्यासाठी जुन्या पद्धतीच्या फ्लायओव्हरऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज असल्याची भावनाही व्यक्त केली. .गडकरी यांनी सांगितलं की, वाढत्या वाहनसंख्येमुळे पूर्वी बांधण्यात आलेले अनेक फ्लायओव्हर आता वाहतुकीला अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे एकाच पिलरवर अनेक स्तरांचे फ्लायओव्हर उभारण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सूचना देणार असल्याचंही सांगितलं..'के-नेस्ट कन्स्ट्रक्शन टेक'ची स्वदेशी बांधकाम ऑटोमेशन तंत्रज्ञानासह 'डीप-टेक' क्षेत्रात विस्तार.पुण्यात सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांच्या फ्लायओव्हर प्रकल्पांमध्ये अशाच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. त्यांच्या मते, एका पिलरवर पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरावर फ्लायओव्हर, तर चौथ्या स्तरावर मेट्रो अशी बहुस्तरीय वाहतूक व्यवस्था उभारता येऊ शकते. हे तंत्रज्ञान भारताने नुकतंच मलेशियाकडून घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं..दरम्यान, भारत-अमेरिका आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्यावरही गडकरी यांनी भाष्य केलं. भारताकडे मोठी बाजारपेठ आणि क्षमता आहे, तर अमेरिकेकडे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संसाधनं आहेत. दोन्ही देशांनी आपली ताकद एकत्र आणल्यास दोघांसाठीही फायदेशीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असं ते म्हणाले..Nitin Gadkari: मोठी बातमी! देशातील टोलनाके होणार बॅरियरमुक्त; नितीन गडकरींची घोषणा, काय आहे नवीन प्रणाली?.गडकरी यांनी भारताच्या ऑटोमोबाइल क्षेत्राच्या वाढीचाही उल्लेख केला. भारताने जपानला मागे टाकत अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची ऑटोमोबाइल बाजारपेठ मिळवल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑटोमोबाइल उद्योगाचा आकार १४ लाख कोटी रुपयांवरून २३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.