मुंबईतील रुग्णसंख्येचा आलेख वाढताच; दिवसभरात 15 जणांचा मृ्त्यू

मुंबई : मुंबईत कोरोनाबाधितांचा आकडा पुन्हा वाढला आहे. सोमवारी तब्बल 395 नवे रुग्ण आढळले. आणखी 15 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने मृतांची संख्या 219 झाली आहे. हे रुग्ण वरळी, धारावी, कुर्ला आणि अंधेरी परिसरातील असल्याचे समजते. मुंबईत 395 नवे कोविड-19 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याने बाधितांची संख्या 5589 वर पोहोचली. मोठी बातमी ः रुग्णालयांकडून फरफड झालेल्या पोलिसाचा कोरोनामुळे मृत्यू सोमवारी 288 नवे रुग्ण आढळले, तर 107 रुग्ण 22 व 23 एप्रिलला दाखल झाले होते. मृतांपैकी 10 जणांना दीर्घकालीन आजार होते, तर पाच रुग्णांच्या मृत्यूचे कारण वार्धक्याशी संबंधित आहे. मृतांमध्ये 8 पुरुष व 7 महिलांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. त्यापैकी तिघे 40 वर्षांखालील, चौघे 60 वर्षांवरील आणी उर्वरित 8 रुग्ण 40 ते 60 वर्षे वयोगटातील होते. मुंबईतील कोरोनाग्रस्त मृतांचा आकडा 219 झाला आहे. एकूण 433 नवे संशयित रुग्ण सापडले असून, आतापर्यंत 8724 संशयित रुग्णांना रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले आहे. महत्वाची बातमी ः Corona : सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनो लक्ष द्या, आवारात गर्दी दिसल्यास... 118 जण कोरोनामुक्त

कोरोनाच्या विळख्यातून मुक्त झालेल्या व्यक्तींचीही संख्या वाढत आहे. सोमवारी 118 जणांना घरी सोडण्यात आले. त्यापैकी 100 रुग्ण मुंबईबाहेरून उपचारांसाठी आले होते.आतापर्यंत 1015 रुग्ण बरे होऊ घरी गेले आहेत. 1000 खाटांसाठी ऑक्सिजनची व्यवस्था

महापालिकेने गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर 1200 खाटांचे कोरोना आरोग्य केंद्र (डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर) उभारण्याचे नियोजन केले आहे. त्यांपैकी 1000 खाटांसाठी ऑक्सिजन देण्याची सुविधा असेल. त्यासाठी रोमेल ग्रुप व एमसीएचआय-क्रेडाई या संस्थांनी मदत केली आहे.

