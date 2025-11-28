मुंबई

Mumbai Crime: २० हप्त्यांचे आमिष, २१व्या महिन्यात फसवणूक! वनक्लिककडून गुंतवणूकदारांच्या लाखो रुपयांचा खेळखंडोबा, प्रकरण काय ?

OneClick investment scam: गुंतवणूकदारांना फसवणाऱ्या वनक्लिक मल्टिट्रेड संस्थेचे आणि सहकारी यांच्यावर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात चार कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक झाल्याचा अंदाज आहे.
Mumbai online fraud case

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : हातावर पोट असलेल्या सुमारे दोन हजारांहून अधिक श्रमिक गुंतवणूकदारांना कोट्यवधींचा गंडा घालणाऱ्या वनक्लिक मल्टिट्रेड संस्थेचे मालक नामदेव नवले, सहकारी अलका महाडिक यांच्यावर भोईवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

