Uddhav Thackeray: मातोश्रीवर बैठकीला ९ पैकी चौघेच आले, सर्वजण ठाकरेंसोबतच राऊतांचा दावा; तरीही ऑपरेशन टायगरची भीती

मुंबई : शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 'ऑपरेशन टायगर' सुरू असल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी 'मातोश्री' या आपल्या निवासस्थानी पक्षाच्या खासदारांची बैठक घेतली. मात्र, या बैठकीला नऊपैकी चार खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित राहिल्याने राजकीय वर्तुळात पुन्हा उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे..या बैठकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. शिवसेनेचे (यूबीटी) सात खासदार हे शिवसेना शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, खासदार संजय राऊत यांनी मात्र या सर्व चर्चांना फेटाळून लावत सर्व नऊ खासदार उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत ठाम असल्याचा दावा केला. 'मातोश्री' मधील बैठकीनंतर माध्यमांसमोर बोलताना संजय राऊत यांनी पक्षात कोणतीही नाराजी किंवा मतभेद नसल्याचा दावा केला..Mumbai News: आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या 'बेस्ट'ला पीपीपीचा आधार, तोटा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाची नवी उपाययोजना.ते म्हणाले, "आम्ही दर महिन्याला नियमितपणे खासदारांची बैठक घेत असतो. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या बैठकीत मार्गदर्शन करतात. जे खासदार आज प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नाहीत, ते पुढील दोन-तीन दिवसांत 'मातोश्री'वर येऊन पक्षप्रमुखांची भेट घेतील." स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, पक्षसंघटन बळकटीकरण आणि संसदेतील भूमिकेसंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती आहे..राऊत यांनी सांगितले, की अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे, संजय दिना पाटील, अरविंद सावंत आणि आपण प्रत्यक्ष उपस्थित होतो. उर्वरित खासदार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचा मुलगा विधानपरिषद निवडणूक लढवत असल्याने ते प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नाहीत. परभणीचे खासदार संजय जाधव दूरध्वनीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. यवतमाळ-वाशीमचे खासदार संजय देशमुख यांच्या घरी मुलीचा विवाह सोहळा असल्यामुळे ते 'ऑनलाइन' सहभागी झाले. तसेच भाऊसाहेब वाकचौरे आणि ओमराजे निंबाळकर हे कौटुंबिक व वैद्यकीय कारणांमुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नाहीत..Mumbai News: मुंबईतील स्मशानभूमी होणार प्रदूषणमुक्त, 'कार्बनमुक्त स्मशानभूमी वायुप्रदूषण नियंत्रण प्रणाली' बसवणार.तरीही धाकधूक कायमठाकरेंच्या शिवसेनेचे लोकसभेत एकूण नऊ खासदार आहेत. त्यापैकी सात खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याच्या वावड्या उठल्यामुळे या बैठकीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. जरी काही खासदार वैयक्तिक आणि कौटुंबिक कारणांमुळे गैरहजर असले, तरी ऐन बैठकीच्या वेळी शिर्डीचे खासदार वाकचौरे यांचे 'नॉट रिचेबल' नसणे या पक्षाची धाकधूक वाढवणारे ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.