मुंबई

Uddhav Thackeray: मातोश्रीवर बैठकीला ९ पैकी चौघेच आले, सर्वजण ठाकरेंसोबतच राऊतांचा दावा; तरीही ऑपरेशन टायगरची भीती

Opration Tiger: मातोश्रीवर बैठकीला ९ पैकी चौघेच आले असून राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यावर सर्व खासदार ठाकरेंसोबतच असल्याचा दावा राऊतांनी केला आहे.
Thackeray Shivsena Meeting

Thackeray Shivsena Meeting

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 'ऑपरेशन टायगर' सुरू असल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी 'मातोश्री' या आपल्या निवासस्थानी पक्षाच्या खासदारांची बैठक घेतली. मात्र, या बैठकीला नऊपैकी चार खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित राहिल्याने राजकीय वर्तुळात पुन्हा उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Sanjay Raut
Mumbai
Eknath Shinde
mumbai politics
shivsena