मुंबई

Palghar News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! भरधाव ट्रकची दुचाकीला जोरदार धडक, महिला डॉक्टरचा जागीच मृत्यू

Palghar Accident: पालघर जिल्ह्यातील बोईसर-चिल्हार मार्गावर मोठा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत एका महिला डॉक्टरचा जागीच मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.
Palghar Accident

Palghar Accident

Esakal

Mansi Khambe
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पालघर : पालघर जिल्ह्यातील बोईसर-चिल्हार मार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. खैरापाडा पुलाजवळ भरधाव अवजड ट्रकने स्कुटीला धडक दिल्याने 28 वर्षीय डेंटिस्ट डॉक्टर कृष्णप्रभा यांचा जागीच मृत्यू झाला. या डॉक्टर खैरापाडा येथील कृष्णानगर परिसरातील रहिवासी होत्या.

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