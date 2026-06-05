Palghar News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! भरधाव ट्रकची दुचाकीला जोरदार धडक, महिला डॉक्टरचा जागीच मृत्यू

पालघर : पालघर जिल्ह्यातील बोईसर-चिल्हार मार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. खैरापाडा पुलाजवळ भरधाव अवजड ट्रकने स्कुटीला धडक दिल्याने 28 वर्षीय डेंटिस्ट डॉक्टर कृष्णप्रभा यांचा जागीच मृत्यू झाला. या डॉक्टर खैरापाडा येथील कृष्णानगर परिसरातील रहिवासी होत्या. .अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस आणि स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी मृतदेह रुग्णालयात पाठवून ट्रक चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून पुढील तपास सुरू आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे..Mumbai News: दिल्लीतील अग्निकांडानंतर मुंबई फायर ब्रिगेड सतर्क, हॉटेलांवर 'अग्निशमन'ची करडी नजर .भरधाव ट्रकची घराला धडकमुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर धानिवरी परिसरात गुरुवारी मध्यरात्री झालेल्या अपघातात भरधाव ट्रकने रस्त्यालगतच्या घराला धडक दिली. मुंबईहून गुजरातकडे जाणाऱ्या ट्रकचा गुरुवारी रात्री दौडच्या सुमारास अपघात झाला. यावेळी चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने टेम्पो थेट राजेश मलावकर यांच्या घरावर जाऊन आदळला. अपघाताच्या वेळी मलावकर दांम्पत्यासह दोन मुले झोपलेली होती. सुदैवाने, अपघातात कोणालाही दुखापत झाली नाही. पण घराचे नुकसान झाले आहे..धानिवरी परिसरात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या भीषण अपघातात १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सुरक्षा उपाययोजना करण्याची आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, धोकादायक वळण, अपूर्ण सेवा रस्ता, संरक्षणात्मक उपायांचा अभावामुळे अपघातांचा धोका कायम असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे..Thane News: साप चावला, रूग्णालयात पोहोचण्यास विलंब; कुटुंबापासून चिमुकला हिरावला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.