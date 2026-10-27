मुंबई

Mumbai Local: ट्रेन पकडण्यासाठी मालगाडी खालून जाताना भीषण अपघात, तरुणीच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत

Palghar Railway Station Accident: ट्रेन पकडण्यासाठी मालगाडीखालून जाताना तरुणीचा भीषण अपघात झाला. या घटनेत तिच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Palghar Railway Station Accident

Palghar Railway Station Accident

ESakal

Mansi Khambe
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पालघर : रेल्वे रूळ ओलांडताना, ट्रेन पकडताना किंवा गर्दीमुळे अनेक अपघात होत असल्याचे समोर येत आहे. अशा अनेक लोकल अपघाताच्या घटना सातत्याने उघडकीस येतात. अशीच एक धक्कादायक घटना पालघर - सफाळे रेल्वे स्थानकात घडली आहे. ट्रेन पकडण्यासाठी मालगाडी खालून जात असताना अचानक मालगाडी सुरू झाल्याने एक तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे.

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