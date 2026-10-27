Mumbai Local: ट्रेन पकडण्यासाठी मालगाडी खालून जाताना भीषण अपघात, तरुणीच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत

पालघर : रेल्वे रूळ ओलांडताना, ट्रेन पकडताना किंवा गर्दीमुळे अनेक अपघात होत असल्याचे समोर येत आहे. अशा अनेक लोकल अपघाताच्या घटना सातत्याने उघडकीस येतात. अशीच एक धक्कादायक घटना पालघर - सफाळे रेल्वे स्थानकात घडली आहे. ट्रेन पकडण्यासाठी मालगाडी खालून जात असताना अचानक मालगाडी सुरू झाल्याने एक तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पालघर - सफाळे रेल्वे स्थानकात ट्रेन पकडण्यासाठी मालगाडी खालून जात असताना मालगाडी सुरू झाल्याने झालेल्या अपघातात तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे. मंगळवार (ता. २७ ऑक्टोबर) रोजी सकाळच्या सुमारास हा अपघात घडला आहे. या अपघातात साक्षी घरत हिच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाली आहे..Mumbai Local Disruption: लोकलच्या खोळंब्याचा रुग्णालयांना फटका, २० टक्के कर्मचारी उशिराने कामावर दाखल.दरम्यान, या अपघातामुळे रेल्वे स्थानक परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. परिणामी रेल्वे फाटक बंद झाल्यानंतर पूर्वेकडील नागरिकांची गैरसोय होत असून सुरक्षित पर्यायी मार्गाअभावी प्रवाशी धोका पत्करून फलाटा पर्यंत पोहचत आहेत. भुयारी मार्गाच्या मागणीसाठी यापूर्वी आंदोलने झाली, आश्वासनेही मिळाली, मात्र प्रत्यक्षात मार्ग अद्याप अस्तित्वात आला नसल्यामुळे चर्चांना उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.