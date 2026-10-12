Panvel News: पनवेलचा 'ताप' वाढला! धोक्याची घंटा; पर्यावरण अहवालात दीड अंशाच्या वृद्धीची नोंद

सुजित गायकवाड नवी मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाचे प्रमुख प्रवेशद्वार आणि गेल्या काही वर्षात अत्यंत वेगाने विस्तारणारे शहर म्हणून पनवेलची ओळख निर्माण झाली आहे. परंतु, या महाकाय विकासाच्या ओघात शहराचे तापमान तब्बल दीड अंशाने वाढले असल्याचे महापालिकेने जाहीर केलेल्या 'नवीन पर्यावरण सद्यः स्थिती' अहवालात नमूद केले आहे. यामुळे पनवेलकरांची लाहीलाही होत असून, ही शहरासाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे..उपग्रह प्रतिमांच्या विश्लेषणावरून असे स्पष्ट झाले आहे, की २०२२ मधील ४०.२ टक्के असलेला बांधकाम व शहरी भाग २०२५ मध्ये वाढून ४२.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे वनाच्छादित क्षेत्र १६.२ टक्क्यांवरून १५.३ टक्क्यांपर्यंत घटले आहे, तर जलस्रोतांचे प्रमाण अवघे ४.४ टक्के उरले आहे..पनवेल महापालिका क्षेत्रात एकूण सहा लाख ७८ हजार ६०७ वृक्ष नोंदवले गेले असले, तरी त्यातील जवळपास निम्मी झाडे तीन लाख ३१ हजार १६८ ही परदेशी व विदेशी प्रजातींची आहेत. तसेच वृक्षांचे वितरण अत्यंत असमान असून, वॉर्ड १, २, ३ आणि ५ मध्ये शहराच्या एकूण वृक्षसंख्येपैकी ६०.५ टक्के झाडे आहेत; तर वॉर्ड ८, १० आणि १२ मध्ये प्रत्येकी पाच हजारपेक्षा कमी झाडे आहेत.अर्बन हीट आयलंड प्रभावतळोजा, कामोठे, 40 कळंबोली आणि नवीन पनवेल यांसारखे अति-बांधकाम झालेले भागा हरित क्षेत्रांपेक्षा तीन ते पाच अंश सेल्सिअसने अधिक तापत आहेत..तापमान आणि हवामान बदलतापमान वाढ (२०२०-२० २०२५) :२.४ अंश सेल्सिअस (दीड अंशाने वाढ)उष्ण दिवस (३४ अंश सेल्सिअस) २४ टक्क्यांनी वाढउष्ण रात्री: ३१ टक्क्यांनी वाढमे २०२५ मधील कमाल तापमान : ३८.७ अंश सेल्सिअस.तीव्र पाणीटंचाई आणि गळतीसर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे पनवेल आपल्या ७७ टक्के पाणीपुरवठ्यासाठी तानसा, भातसा आणि एमआयडीसी यांसारख्या बाहा स्रोतांवर अवलंबून आहे.शहरात प्रतिव्यक्ती पाणी उपलब्धतेचे प्रमाण अवघे १०८ एलपीसीडी असून, ते १३५ एलपीसीडी या राष्ट्रीय मानकापेक्षा खूपच कमी आहे. त्यातच २८ टक्के पाणी हे गळती व उत्पन्न पाणी म्हणून वाया जात आहे..हवा आणि ध्वनिप्रदूषणाचा वाढता आलेखपनवेलचा सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक १०० असा मध्यम श्रेणीत नोंदवला गेला आहे. मात्र, हवेतील घातक सूक्ष्म धूलिकण पीएम २.५ आणि पीएम १० यांचे प्रमाण सीपीसीबीच्या सुरक्षित मानकांपेक्षा अनुक्रमे ४० आणि ६० जास्त आहे.शहरात दिवसाची सरासरी आवाज पातळी ६८.२ डीबी आणि रात्रीची ५९.१ डीबी इतकी आहे. शहरातील ४६ टक्के ठिकाणी दिवसा तर ३४ टक्के ठिकाणी रात्री मर्यादा ओलांडली जाते. मुंबई-पुणे मार्गावर कळंबोलीजवळ सर्वाधिक ७८.३ डीबी आणि शहर केंद्रात ७४.५ डीबी ध्वनी नोंदवला गेला..दृष्टिकोन २०३५सर्व बांधकाम क्षेत्रांवर हिरवं कापड लावणे, पाणी फवारणी करणे आणि उघड्यावर राडारोडा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईधुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी यांत्रिक झाडू२८ टक्के असलेली अ-उत्पन्न पाण्याची गळती स्मार्ट मीटरिंग आणि जुन्या पाइपलाइनच्या दुरुस्तीद्वारे कमी करणेसर्व नवीन निवासी इमारतींसाठी पावसाचे पाणी साठवणे आणि पुनर्भरण खड्डे सक्तीचे करणेप्रक्रिया केलेले सांडपाणी बागा, रस्ते झाडणे, बांधकाम आणि औद्योगिक वापरासाठी करणेनिळे-हरित क्षेत्राकरिता देशी वृक्षारोपणकमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागांत देशी प्रजातींची झाडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.