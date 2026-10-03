मुंबईत आंदोलन करणं CJPला महागात पडलं! अभिजीत दिपकेंसह सर्व आंदोलकांवर गुन्हा दाखल, पोलिसांची कडक कारवाई

मुंबई : केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी काँक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) शुक्रवारी (ता. २) शिवाजी पार्कवर आंदोलन केले. काही महिन्यांपूर्वी येथेच झालेल्या आंदोलनाच्या तुलनेत प्रतिसाद कमी असला तरी जेन-झींचा उत्साह मात्र कायम असल्याचे चित्र दिसले. मात्र दादर-शिवाजी पार्क परिसरात झालेल्या CJP आंदोलकांवर पोलिसांनी कडक कारवाई केल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार (ता.२) रोजी मुंबईत दादर येथे झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीकडून केल्या जाणाऱ्या आंदोलनातील आंदोलकांवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. पोलिसांची परवानगी नसताना आंदोलन केल्याप्रकरणी अभिजीत दिपके यांच्यासह सर्व आंदोलकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दादर आणि शिवाजी पार्क पोलिसांकडून कारवाईचा बडगा उगारला असून संबंधित आंदोलकांविरोधात पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे..मुंबईत हिट अँड रनचा थरार! भरधाव थारची रिक्षाला धडक, नंतर फिरायला आलेल्या ४ महिलांना उडवलं; गोराई बीचवर खळबळ.पुढच्या काळात आंदोलन आणखी जोम धरणारसध्या या आंदोलनाची पायाभरणी सुरू असून, पुढच्या काळात आंदोलन आणखी जोम धरेल, असा आशावाद जेन-झी तरुणांनी व्यक्त केला. आजच्या आंदोलनाला कमी उपस्थिती असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना सीजेपी कार्यकत्याने गेल्या वेळी शिवाजी पार्कमधले आंदोलन पहिल्याच दिवशी मोठे झाले नव्हते. आधी मुद्दा जनतेपर्यंत पोहोचावा लागतो. त्यावर व्यापक चर्चा होते. त्यानंतर सहभाग वाढतो, असा युक्तिवादही केला..Mumbai Weather: ऑक्टोबर हीट'चा मुंबईला चटका, तापमानाचा पारा चाळिशीजवळ; पाहा IMDचा अंदाज.ही केवळ सुरुवात...सीजेपीचे आंदोलन ही केवळ सुरुवात असून, लवकरच टप्याटप्प्याने हे आंदोलन देशाच्या विविध ठिकाणी नेण्याची तयारी सुरू असल्याचे आंदोलनकत्यांनी सांगितले. विद्यार्थी आणि जेन-झी तरुणांना निवडणूक आयोगासंदर्भातील आंदोलनाशी जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे, असे एका विद्यार्थी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.