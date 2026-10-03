मुंबई

मुंबईत आंदोलन करणं CJPला महागात पडलं! अभिजीत दिपकेंसह सर्व आंदोलकांवर गुन्हा दाखल, पोलिसांची कडक कारवाई

Mumbai CJP Protest: केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईत CJPने आंदोलन केले. मात्र या आंदोलनातील सर्व आंदोलकांवर पोलिसांनी कारवाई केल्याचे समोर आले आहे.
Mumbai Police Action On CJP protesters

Mumbai Police Action On CJP protesters

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी काँक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) शुक्रवारी (ता. २) शिवाजी पार्कवर आंदोलन केले. काही महिन्यांपूर्वी येथेच झालेल्या आंदोलनाच्या तुलनेत प्रतिसाद कमी असला तरी जेन-झींचा उत्साह मात्र कायम असल्याचे चित्र दिसले. मात्र दादर-शिवाजी पार्क परिसरात झालेल्या CJP आंदोलकांवर पोलिसांनी कडक कारवाई केल्याचे समोर आले आहे.

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