मुंबई

Ganeshotsav 2025: मोफत बस गणेशभक्तांसाठी की मतांसाठी? राजकीय स्पर्धा पेटली, राजकारण्यांमध्ये चढाओढ

Ganeshotsav 2025 News: गणेशोत्सवासाठी मोफत बसगाड्यांची ‘स्पर्धा’ सुरू आहे. यामुळे राजकारण्यांमध्ये चढाओढ सुरू असल्याचे चित्र दिसून आले आहे.
Ganeshotsav 2025
Ganeshotsav 2025ESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी तसेच मुंबईतल्या प्रमुख गणेश मंडळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोफत बससेवा पुरवण्याची राजकीय ‘स्पर्धा’ सुरू झाली आहे. भाविकांना खूश करण्यासाठी भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) तसेच इतर सामाजिक संस्थांनी मोफत बसची घोषणा केल्याने आता या सोयींमध्ये कोण वरचढ ठरते याकडे लक्ष लागले आहे.

