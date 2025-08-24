Ganeshotsav 2025: मोफत बस गणेशभक्तांसाठी की मतांसाठी? राजकीय स्पर्धा पेटली, राजकारण्यांमध्ये चढाओढ

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी तसेच मुंबईतल्या प्रमुख गणेश मंडळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोफत बससेवा पुरवण्याची राजकीय ‘स्पर्धा’ सुरू झाली आहे. भाविकांना खूश करण्यासाठी भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) तसेच इतर सामाजिक संस्थांनी मोफत बसची घोषणा केल्याने आता या सोयींमध्ये कोण वरचढ ठरते याकडे लक्ष लागले आहे..भाजपने मुंबईहून कोकणात जाणाऱ्या भाविकांसाठी ३५० पेक्षा अधिक मोफत एसटी बस व विशेष रेल्वेगाड्या उपलब्ध करून दिल्या. त्यानंतर शिवसेना (शिंदे गट)ने ‘चला गणपतीला’ या मोहिमेअंतर्गत कोकणवासीयांसाठी मोफत बससेवेची घोषणा केली. या माध्यमातून भाविकांना आरक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे, त्यांच्यापर्यंत पोचणे आणि त्याचे जागा राखीव करणे, यासाठी राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते सरसावले आहे. .Lalbaugcha Raja Look: लालबागचा राजा २०२५ चा पहिला लूक समोर, प्रथम दर्शनातून दिसली पहिली झलक, पाहा व्हिडिओ.मंत्री नीतेश राणे यांनी तर थेट मोदी एक्स्प्रेस नावानेच कोकणवासीयांसाठी रेल्वेगाडीची व्यवस्था केली आहे. राणे यांच्याकडून दरवर्षी हा उपक्रम राबवला जातो. यामुळे या गणेशोत्सवात भाविकांना प्रवासासाठी मोफत बसची सुविधा मोठ्या प्रमाणावर मिळणार असली, तरी या उपक्रमामागे राजकारण्यांची स्पर्धा आणि मतदारांमध्ये ‘आपलंसं’ वाटून घेण्याची धडपड स्पष्टपणे जाणवत आहे..शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी मात्र यावर जोरदार टीका केली आहे. ‘उत्सवाच्या नावावर या सर्व राजकीय सहली आहेत. महापालिकेची निवडणूक जवळ आल्याने हे सर्व केले जात आहे; मात्र याचा फायदा सर्व सामान्यांना अजिबात होत नाही. यामध्ये राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी आणि नातेवाइकांचा भरणा अधिक असतो. हा सर्व पैशांचा खेळ आहे. लोकांना आवश्यक सेवा सुविधा न देता पैसे उधळून या सेवा दिल्या जात आहेत .आमच्याकडे पैसा नसल्याने आम्ही यापासून दूरच आहोत.’.Mumbai-Goa Highway Traffic Jam : कोकणात जाणाऱ्यांची लगबग; मुंबई-गोवा महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या लांबच लाब रांगा....सरकारच्या पातळीवरही महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ५,२०० हून अधिक विशेष बस कोकणात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतच भाविकांना सोयीसाठी बेस्टने रात्रीच्या सुमारास विशेष बसगाड्या चालू केल्या आहेत, तर सिद्धिविनायक मंदिरासाठी स्थानिक संस्था व प्रशासनाकडून मोफत बस आणि टॅक्सी सेवा सुरू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.