मुंबई

प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांडप्रकरणी ठाण्यात तणाव! शिंदेसेनेकडून जोरदार घोषणाबाजी; कार्यकर्त्यांच्या गर्दीमुळे वाहतूक विस्कळीत

Thane News: प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांडप्रकरणी ठाण्यात शिंदेसेनेकडून जोरदार घोषणाबाजी केली जात असल्याचे समोर आले आहे.
Shinde shivsena Aggresive in thane

Shinde shivsena Aggresive in thane

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या केल्याप्रकरणी राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या हत्याकांडाला महिना उलटला असून अद्यापही आरोपी माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदेंना पुरावे असूनही अटक करण्यात आली नाही. यामुळे पुर्णेकर कुटुंबिय आणि समर्थकांकडून ठाण्यात जोरदार आंदोलन केलं जात असताना आता ठाण्यात टेंभीनाका परिसरात शिंदेसेनेकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.

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