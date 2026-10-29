प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांडप्रकरणी ठाण्यात तणाव! शिंदेसेनेकडून जोरदार घोषणाबाजी; कार्यकर्त्यांच्या गर्दीमुळे वाहतूक विस्कळीत

ठाणे : शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या केल्याप्रकरणी राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या हत्याकांडाला महिना उलटला असून अद्यापही आरोपी माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदेंना पुरावे असूनही अटक करण्यात आली नाही. यामुळे पुर्णेकर कुटुंबिय आणि समर्थकांकडून ठाण्यात जोरदार आंदोलन केलं जात असताना आता ठाण्यात टेंभीनाका परिसरात शिंदेसेनेकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाकरे गटाचे नेते बाळू पूर्णेकर उर्फ प्रदीप पूर्णेकर यांच्या कार्यालयात काही अज्ञातांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडून आणि धारदार शस्त्राने वार करत त्यांची हत्या केली होती. .Virar Crime: विरारमध्ये बहिणीसह २ भावांचे मृतदेह आढळल्यानं खळबळ, मोबाईलमध्ये मृत्यूआधीचा व्हिडीओ; धक्कादायक कारण समोर.या घटनेप्रकरणी पुर्णेकर कुटुंबिय आणि समर्थकांकडून एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेच्या नेत्यांवर आरोप केले जात होते. मात्र केवळ मंत्रिपद टिकवण्यासाठी नेत्यांवरील चुकीचे आरोप होत असताना शांत बसणार नसल्याचा इशारा, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला होता. तसेच नरेश म्हसके यांनी ठोशाला ठोशाने उत्तर देण्याचा इशारा दिला होता..या घटनेप्रकरणी आरोप-प्रत्यारोप होत असताना सध्या ठाण्यात शिंदे शिवसेनेकडून जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलं जात असल्याचे समोर आले आहे. प्रदीप पुर्णेकर हत्याप्रकरणी शिंदेसेनेवर होत असलेल्या आरोपांच्या निषेधार्थ ठाण्यात शिंदेसेना आक्रमक झाली असून टेंभी नाक्यावर शिंदेसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलं आहे. .मुंबई-काशीदचा दोन तासांचा प्रवास लांबणीवर! लाटांच्या तडाख्यात रोरो जेट्टी उद्ध्वस्थ; ब्रेक वॉटर बंधारा फुटल्याने काम ठप्प .आनंद आश्रमाच्या बाहेर अंबरनाथ, बदलापूर आणि ठाण्यातून मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते जमण्यास सुरुवात होत असल्यामुळे शिंदेसेनेच्या कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमत आहे. परिणामी याठिकाणी वाहतूक विस्कळीत होत असल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.