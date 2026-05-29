Bus Fare Hike: मुंबईकरांचा प्रवास महागला! खासगी बसच्या भाड्यात मोठी वाढ; ३ तासाच्या प्रवासाचे ३,३३३ रुपये दर

मुंबई : उन्हाळी सुट्टीच्या निमित्ताने गावी गेलेले मुंबईतील नोकरदार, विद्यार्थी आता परतीच्या प्रवासाची तयारी करीत आहेत; मात्र मुंबईला परतण्यासाठी त्यांना अव्वाच्या सव्वा पैसे मोजावे लागत आहेत. इंधन दरवाढीचे निमित्त करीत खासगी बसचालकांनी बसभाड्यात तब्बल अडीच पट वाढ केली आहे..परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आटोपल्यावर उन्हाळी सुट्टीनिमित्त असंख्य मुंबईकर गावी जातात. आता सुट्ट्या संपल्यानंतर ते परतीच्या प्रवासाची तयारी करीत आहेत. गर्दीच्या या हंगामात रेल्वे, एसटीला प्रचंड गर्दी आहे. या पार्श्वभूमीवर खासगी बसचालकांनी नियमित दरापेक्षा दुप्पट ते अडीच पट वाढ केली आहे. मुळात राज्य सरकारने एप्रिल २०१८ मध्ये जारी केलेल्या आदेशानुसार, एसटीच्या तुलनेत खासगी वाहतूकदारांना केवळ दीडपट जादा तिकीटदर आकारण्याचे बंधन घातले आहे..त्यापेक्षा अधिक पैसे घेतल्यास संबंधित वाहतूकदारांवर कारवाई केली जाते; मात्र त्याकडे कानाडोळा करीत खासगी बसचालकांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारले जात आहेत. उन्हाळी हंगामात एसटीची भाडेवाढ केली जाते; पण त्या तुलनेत बस उपलब्ध नसतात. नाइलाजाने खासगी बसने प्रवास करावा लागतो. ही वेळ साधून लूट करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे, असे मत गणेशभक्त कोकण प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक चव्हाण यांनी व्यक्त केले..वाढलेले तिकीटदरअहिल्यानगर ते मुंबई : १,००० ते ३,००० रुपयेछ. संभाजीनगर ते मुंबई : ८५० ते १,९१० रुपयेपुणे ते मुंबई : ४१९ ते २,००० रुपयेसातारा ते मुंबई : ७०० ते ३,३३३ रुपये.डिझेलच्या दरात झालेली वाढ आणि भाडेवाढीमुळे खासगी बसच्या तिकीटदरात वाढ झाली आहे. उन्हाळी दीडपट भाडेवाढीमुळे खासगी बसच्या तिकीटदरात वाढ झाली आहे.-हर्ष कोटक, सचिव, मुंबई बस मालक संघटना.खासगी वाहतूकदार एसटीपेक्षा दीडपट अधिक तिकीट आकारू शकतात; मात्र त्यापेक्षा जादा भाडे घेतल्या जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यावर तपासणी सुरू केली आहे. दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.- राजेश नार्वेकर, परिवहन आयुक्त.एसटीच्या प्रवासात ज्येष्ठ आणि महिलांना तिकीटदरात सवलत आहे. एसटीचा प्रवास सुरक्षित आहे. खासगी वाहतूकदारांकडून होणारी लूट टाळण्यासाठी एसटीला पसंती द्यावी.- अभिजित पाटील, विभाग नियंत्रक, मुंबई विभाग.