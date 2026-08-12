Indian Railway : खासगी कंत्राटदाराची निविदा रद्द! २३८ एसी लोकल रेक भारतीय रेल्वेच्या कारखान्यांतून

- नितीन बिनेकरमुंबई - मुंबई लोकलची प्रवासी क्षमता वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असतानाच एसी लोकल रेक वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनने (एमआरव्हीसी) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २३८ एसी रेकच्या बांधणीसाठी खासगी कंत्राटदारासाठी काढलेली निविदा रद्द करून आता भारतीय रेल्वेच्या तीन उत्पादन कारखान्यांत या रेकची समांतर निर्मिती केली जाणार आहे..चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (आयसीएफ), कपूरथळा येथील रेल कोच फॅक्टरी (आरसीएफ) आणि रायबरेलीतील मॉडर्न कोच फॅक्टरी (एमसीएफ) येथे रेकची बांधणी होईल. २०२७पासून रेक उपलब्ध होण्यास सुरुवात होऊन २०३०पर्यंत सर्व २३८ रेक ताफ्यात दाखल करण्याचे नियोजन आहे.ही माहिती एमआरव्हीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास एस. वाडेकर यांनी बुधवारी (ता. १२) पत्रकार परिषदेत दिली. खासगी कंत्राटदाराच्या माध्यमातून रेक उपलब्ध करून घेण्यास अपेक्षेपेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता होती. निविदा प्रक्रियेनंतर पहिला रेक तयार करून त्याच्या चाचण्या पूर्ण करण्यासाठी सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागला असता. त्यामुळे पहिला रेक २०३०च्या आसपास उपलब्ध होऊन संपूर्ण २३८ रेकचा पुरवठा २०३४पर्यंत लांबण्याची शक्यता होती. हा विलंब टाळण्यासाठी रेल्वेच्या स्वतःच्या उत्पादन कारखान्यांतून रेकची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..निविदा रद्द; तीन कारखान्यांत समांतर बांधणीमुंबई उपनगरीय रेल्वेसाठी २३८ अतिरिक्त एसी रेकला यापूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. त्यासाठी खासगी कंत्राटदारामार्फत रेकची बांधणी करण्याची निविदा काढण्यात आली होती. मात्र, निविदा प्रक्रियेतून रेक उपलब्ध होण्यास लागणारा कालावधी लक्षात घेता अपेक्षित वेळेत रेक उपलब्ध होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.त्यामुळे खासगी निविदा रद्द करून आयसीएफ, चेन्नई; आरसीएफ, कपूरथळा आणि एमसीएफ, रायबरेली या तीन कारखान्यांमध्ये एकाच वेळी रेकची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्पादन क्षमता तीन ठिकाणी विभागल्यामुळे रेक टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होतील. २०२७पासून पुरवठा सुरू करून २०३०पर्यंत संपूर्ण २३८ रेक उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे..पायाभूत सुविधा आणि रेकची सांगडएमयूटीपी-३, एमयूटीपी-३ए आणि एमयूटीपी-३बीअंतर्गत मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या क्षमतावाढीची विविध कामे सुरू आहेत. पनवेल-कर्जत, विरार-दहाणू, ऐरोली-कळवा, बोरीवली-विरार, कल्याण-बदलापूर, कल्याण-कसारा, बदलापूर-कर्जत आणि आसनगाव-कसारा या मार्गांवरील कामांचा त्यात समावेश आहे. याशिवाय यार्ड पुनर्रचना आणि १५ डब्यांच्या लोकलसाठी फलाटांची लांबी वाढविण्याची कामेही सुरू आहेत.पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण होत असताना त्यासाठी आवश्यक रेक उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे मार्गिका आणि स्थानकांची क्षमता वाढविण्याबरोबरच एसी रेकची उपलब्धता करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..एसीसोबत नॉन-एसी लोकलही सुरू राहणारमुंबईतील सर्व लोकल एसी करण्याचा सध्या कोणताही स्वतंत्र निर्णय झालेला नाही. सध्या मुंबई उपनगरीय रेल्वेकडे २८५ रेक असून, त्यापैकी २३ एसी आणि २६२ नॉन-एसी रेक आहेत. नवीन २३८ एसी रेक ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर नॉन-एसी रेक तातडीने सेवेतून हटविले जाणार नाहीत. त्यामुळे एसी आणि नॉन-एसी अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकल सेवा सुरू राहणार आहेत.नव्या रेकमध्ये सुधारित सुविधासध्या सेवेत दाखल झालेल्या शेवटच्या पाच एसी रेकमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांच्या आधारे नव्या रेकची रचना केली जाणार आहे. हे रेक पूर्णपणे वातानुकूलित आणि वेस्टिब्युलयुक्त असतील. प्रवाशांचा आराम, सुरक्षितता आणि आधुनिक सुविधांवर विशेष भर दिला जाणार आहे..देखभालीची जबाबदारी रेल्वेकडेपूर्वी एसी रेकसाठी डिपो उभारणी आणि देखभालीची जबाबदारी खासगी कंत्राटदाराकडे देण्याचे नियोजन होते. आता ही जबाबदारी रेल्वेकडूनच पार पाडली जाणार आहे. त्यासाठी विद्यमान कारशेडची क्षमता वाढविण्याचे काम सुरू आहे.वाणगाव आणि भिवपुरी येथे प्रत्येकी ६० रेकच्या देखभालीसाठी सुविधा उभारण्याचे नियोजन आहे. या ठिकाणी नियमित देखभालीसोबतच मोठ्या दुरुस्तीची आणि पीओएचची सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. मध्य रेल्वेच्या कारशेड क्षमतावाढीची निविदा मंजूर झाली असून, पश्चिम रेल्वेवरील निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे..एका एसी डब्याची किंमत ७ ते ८ कोटी२३८ एसी रेकची अंतिम किंमत अद्याप निश्चित झालेली नाही. सध्या एका एसी डब्याची अंदाजे किंमत ७ ते ८ कोटी रुपये असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. आयसीएफ, आरसीएफ आणि एमसीएफकडून अंतिम खर्चाचे अंदाजपत्रक प्राप्त झाल्यानंतर एकूण खर्च स्पष्ट होणार आहे..२२ हजार कोटींची कामे; रेक वेळेत उपलब्ध होणे महत्त्वाचेमुंबई उपनगरीय रेल्वेची क्षमता वाढविण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर सुमारे २२ हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. बहुतांश कामे २०२६ अखेरपासून २०२९पर्यंत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.पायाभूत सुविधा तयार झाल्यानंतर त्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यासाठी पुरेसे रेक उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि एसी रेकची निर्मिती एकाच कालावधीत पूर्ण करून प्रवाशांना क्षमतावाढीचा लाभ लवकर मिळवून देणे हे एमआरव्हीसीसमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे..खासगी कंत्राटदारासाठी काढलेली निविदा रद्द करून भारतीय रेल्वेच्या तीन उत्पादन कारखान्यांमध्ये २३८ एसी रेकची समांतर बांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे २०२७पासून रेक उपलब्ध होण्यास सुरुवात होऊन २०३०पर्यंत संपूर्ण ताफा उपलब्ध होईल. पायाभूत सुविधा आणि रेकची उपलब्धता यांचा ताळमेळ साधून प्रवाशांना त्याचा लाभ लवकर मिळवून देणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.- विलास एस. वाडेकर, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एमआरव्हीसी.मुंबईची लोकल ही मुंबईची लाइफलाइन आहे. मुंबईसाठी २३८ एसी लोकलला भारत सरकारने मंजुरी दिली आहे. या लोकलच्या खरेदीसाठी पूर्वी अवलंबलेल्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी येत होत्या आणि अपेक्षित वेळापत्रकही आम्हाला मान्य नव्हते. त्यामुळे आता नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या आयसीएफ, आरसीएफ आणि एमसीएफ या तीन उत्पादन युनिटमध्ये या एसी लोकलची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यामुळे २०२७ पर्यंत पहिली एसी लोकल उपलब्ध होऊ शकेल.- अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल्वेमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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