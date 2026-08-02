मुंबई

Raj Thackeray: मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरातून दरवर्षी १८ कोटी रुपयांची चोरी, राज ठाकरेंचा आरोप; काय म्हणाले?

Siddhivinayak Donation Scam: मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरातून दरवर्षी १८ कोटी रुपयांची चोरी होत असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला.
Raj Thackeray On Mumbai Siddhivinayak temple scam

Raj Thackeray On Mumbai Siddhivinayak temple scam

ESakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
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मुंबई : "जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत ज्या प्रकारची भाषा वापरली होती ती भाषा अयोग्यच होती. कोणाच्याही बाबतीत अशी भाषा वापरली जाऊ नये. पण पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या पक्षातील लोकांनाही सांगावे, की इतरांनाही आई असते," अशा शब्दांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना सल्ला दिला.

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