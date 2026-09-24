Raj Thackeray: यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता? निवडणूक आयोगावर राज ठाकरे बरसले; ज्ञानेश कुमारांवर टीका, म्हणाले...

Election Commission of India: भारतीय निवडणूक आयोगाने जून २०२५ मध्ये बिहारमध्ये स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजनच्या (SIR) अंतर्गत मतदार यादीत सुधारणा प्रक्रिया राबवण्यात आली. SIR च्या या प्रक्रियेअंतर्गत ३० राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ड्राफ्ट मतदार यादीतून १३ कोटींपेक्षा अधिक नावं हटवण्यात आली. ज्यामुळे 'कोणाला मतदानाचा अधिकार असावा आणि कोणाला नाही', याबाबत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरून जोरदार चर्चा सुरू झाल्या. याप्रकरणी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी ताशेरे ओढले. .‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने याबाबत एक अहवाल सादर केला असून त्यानुसार, संधू आणि जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत एसआयआरशी संबंधित निर्णय व आदेशांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. काही निर्णय आपल्याला माहिती न देता घेण्यात आल्याचा आक्षेपही घेतल्याचे म्हटले आहे. नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठीच्या फॉर्म-६ मधील बदल, मतदारांची नावे वगळणे आणि मतदार यादीच्या माहितीप्रणालीच्या केंद्रीकरणासह विविध मुद्द्यांवर हे आक्षेप असल्याचे वृत्त आहे. याप्रकरणी राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी एक्स अकाउंट (पूर्वीचे ट्विटर)वर एक पोस्ट केली आहे..राज ठाकरे काय म्हणाले?इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्रात '14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps' बाबत वृत्त सादर केले. ज्यामध्ये २०२५ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटायचो तेव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडपणे आरोप केले आहेत. याबाबतची सत्यता इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीत सापडेल..त्याचपुढे राज ठाकरे यांनी म्हटले की, जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं, त्यांच्या मताला किंमत न देता जे निर्णय राबवले, यावरून 'निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा' हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी नोंदवलेले आक्षेप नाकारणं मुख्य निवडणूक आयुक्ता ज्ञानेश कुमार यांना शक्यच नाही, त्यामुळे ते जे वागले यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता? इतकं सांगितलं तरी पुरेसं आहे, असा घणाघात केला..दरम्यान, राज ठाकरे यांनी इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीची लिंक देत 'तुम्हाला बदल हवा असतो पण तो बदल कधीच का मिळणार नाही याची उत्तरच या बातमीत सापडतील' असे म्हटले आहे..सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं. सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं दिसून येते. पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे १४ महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी २०२५ ला म्हणजे येताच त्यांनी बॉसला खुश करायला सुरुवात केली..आयुक्तांनी कोणते आक्षेप नोंदवले?मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाले.‘फॉर्म ६’ (SIR) मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागच्या एसआयरमध्ये होतं का? हे विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असं या दोघांचं म्हणणं होतं..स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची शक्ती कमी करून यादीत बदल करायचे नाही. याचा निर्णय जवळपास काढून टाकला गेला आणि यादीत बदल करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला जवळजवळ कुठलेच अधिकार उरले नाहीत..गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र ठरवलं, पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं पुन्हा समाविष्ट करण्याची सोय उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अंतिम यादीत त्यांची नावं आली नाहीत. अधिकारी मतदार पात्र आहे म्हणतो, तरी संगणकामुळे त्याचं नाव यादीत येत नसेल, तर जबाबदार कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.