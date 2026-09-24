मुंबई

Raj Thackeray: यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता? निवडणूक आयोगावर राज ठाकरे बरसले; ज्ञानेश कुमारांवर टीका, म्हणाले...

Raj Thackeray On Election Commissioner Dyanesh Kumar: दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. याप्रकरणी राज ठाकरे ज्ञानेश कुमार यांवर टीका केली आहे.
Raj Thackeray On Gyanesh Kumar

Raj Thackeray On Gyanesh Kumar

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Election Commission of India: भारतीय निवडणूक आयोगाने जून २०२५ मध्ये बिहारमध्ये स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजनच्या (SIR) अंतर्गत मतदार यादीत सुधारणा प्रक्रिया राबवण्यात आली. SIR च्या या प्रक्रियेअंतर्गत ३० राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ड्राफ्ट मतदार यादीतून १३ कोटींपेक्षा अधिक नावं हटवण्यात आली. ज्यामुळे 'कोणाला मतदानाचा अधिकार असावा आणि कोणाला नाही', याबाबत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरून जोरदार चर्चा सुरू झाल्या. याप्रकरणी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी ताशेरे ओढले.

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