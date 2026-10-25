'जी आग लागायची ती लागली', राज ठाकरेंची सरकारवर खरमरीत टीका, 'लाव रे तो व्हिडिओ' मालिकेतील जुना व्हिडिओ पुन्हा शेअर करत म्हणाले...

मुंबई : काही दिवसांपूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्यावरील डॉक्युमेंट्री पोस्ट केली होती. मात्र त्यांनी आता ती डॉक्युमेंट्री पोस्ट डिलीट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी केलेल्या विनंतीचा मान राखून ही पोस्ट डिलीट करत असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले आहे..राज ठाकरे यांनी गौतम अदानी आणि नरेंद्र मोदी यांची मैत्री आणि यातून अदानींच्या घशात भारतीय उद्योग विश्व कसं घातलं जात आहे, याची माहिती देणारी डॉक्युमेंट्री शेअर केली होती. या डॉक्युमेंट्रीला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्ह्यूज, लाइक्स मिळाले. तसेच इतर लोकांनी शेअर केलं ते वेगळं आणि त्यातून मिळालेले व्ह्यूज याची मोजदाद नाहीच. याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी हीच माझी इच्छा असून ती पूर्ण झालीय, मात्र आता मुंबई पोलीस आयुक्तांनी केलेल्या विनंतीचा मान राखून ही पोस्ट डिलीट करत असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले..जरांगेंच्या ऑडिओ बॉम्बने महायुतीत धमाका, वाद टाळण्यासाठी शिवसेनेचं एक पाऊल मागे; शिंदेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश.त्याचपुढे ते म्हणाले की, माझा कोणत्याही व्यक्तीला विरोध नाही, पण एकाधिकारशाही होत असेल तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही, त्या गोष्टीला माझा विरोध आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील अनेक उद्योगपती मोठे करावेत, ज्यामुळे देशात प्रचंड रोजगार निर्माण होऊ शकेल. तसेच देशातील अनेक उद्योगपतींना जग पादाक्रांत करण्याची शक्ती द्यावी, असे अनेकदा भाषणातून सांगितले आहे. मात्र जर एकाचेच लाड होत असतील आणि त्याचा देशाला धोका निर्माण होत असेल, त्यावर आमचा कायम विरोध असेल, असा इशारा राज ठाकरे यांनी यावेळी दिला..सरकारला भीमाशंकर येथील वनजमीन टोरेंट कंपनीच्या घशात घालायचीयमहाराष्ट्रातल्या अनेक वनजमिनी सरकारने ठरावीक मित्र मंडळी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या आहेत. आता भीमाशंकर येथील काहीशे हेक्टर वनजमीन गुजरात मधल्या टोरेंट कंपनीच्या घशात घालायची आहे, असे केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सांगितले आहे. पण आपण या महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत आणि आपल्या डोळ्यांदेखत महाराष्ट्र विकला जातोय हे बघताना तळपायाची आग मस्तकात कशी जात नाही याचं आश्चर्य वाटतं, असल्याचे त्यांनी म्हटले..Mumbai Pollution: मुंबईला प्रदूषणाचा विळखा! समुद्री वाऱ्याचा वेग मंदावल्याचा परिणाम.जी आग लागायची ती लागलीराज ठाकरे यांनी मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या विनंतीमुळे डॉक्युमेंट्रीची पोस्ट हटवली आहे. मात्र 'जी आग लागायची ती लागली आहे. शिवतीर्थावरून देशातील एकाधिकारशाहीच्या विरोधात ठिणगी टाकली तिचा वणवा पेटला आहे, आणि आमचा लढा सुरुच आहे'. या विषयावर केलेली अभ्यासपूर्ण मांडणी पुन्हा समोर आणतोय, ती बघाच, असे माणसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यावेळी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.