मुंबई

Raj Thackeray: सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत..., विद्यार्थ्यांना झालेली अमानुष मारहाणीवर राज ठाकरे चिडले

Raj Thackeray On Students Protest: विद्यार्थ्यांना झालेली अमानुष मारहाण आणि लाठीमारवर राज ठाकरे यांनी संताप व्यक्त करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Raj Thackeray on CJP Protest

Raj Thackeray

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे राजधानी दिल्लीत केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनामासह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांकडून आंदोलनं केली जात आहेत. या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटत असून अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन आणि निदर्शने काढली जात आहेत. मात्र हे आंदोलन रोखण्यासाठी पोलिसांकडून आंदोलकांवर कठोर कारवाई केली जात आहे.

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