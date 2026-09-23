Raj Thackeray IIT Bombay : आयआयटी मुंबईतील साहिल वाकोडे प्रकरणावर राज ठाकरे स्पष्टच बोलले; शिक्षणव्यवस्थेवरही सवाल

Raj Thackeray Reacts to IIT Bombay Student Sahil Wakode Endlife : आयआयटी मुंबईतील २० वर्षीय विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या आत्महत्येप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी भाष्य केले आहे. या प्रकरणातील आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा विद्यार्थ्याला आत्महत्येचा मार्ग का स्वीकारावा लागला, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..राज ठाकरे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे म्हटले की, परीक्षेदरम्यान साहिलने मोबाईल आणि चॅटजीपीटीचा वापर केल्याचा आरोप आयआयटी प्रशासनाने सुरुवातीला केला होता. मात्र, तपास पूर्ण होण्यापूर्वी हा आरोप जाहीर करणे अयोग्य असल्याचे मान्य करत प्रशासनाने नंतर माफी मागितली. दुसरीकडे, साहिलच्या कुटुंबीयांनी जातीय छळाचे आरोप केले असून त्यावर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू आहे. प्राध्यापकांनीही आपली बाजू मांडली आहे..IIT Bombay Student Endlife : साहिल वाकोडे प्रकरण : तीन दिवसांच्या आंदोलनानंतर आयआयटी बॉम्बे झुकले; विद्यार्थ्यांच्या १८ मागण्या केल्या मान्य.एखादा विद्यार्थी परीक्षेत गैरप्रकार करत असेल तर त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र, आरोप सिद्ध होण्यापूर्वी विद्यार्थ्याला दोषी ठरवणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे जातीय छळाचा आरोप झाला म्हणून चौकशी पूर्ण होण्याआधी प्राध्यापकांना दोषी ठरवणेही योग्य नसल्याचे राज ठाकरे यांनी नमूद केले..‘शिक्षणव्यवस्थेतील दोषांवर प्रश्न विचारायला हवेत’राज ठाकरे यांनी स्पर्धा परीक्षा आणि उच्च शिक्षणातील वाढत्या ताणाचाही मुद्दा उपस्थित केला. काहीशे जागांसाठी लाखो विद्यार्थी परीक्षा देतात. त्यानंतर अभ्यासाचे ओझे, भविष्यातील नोकरीची चिंता आणि कॅम्पस प्लेसमेंटमधील अपेक्षांमुळे विद्यार्थ्यांवर ताण वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले. हा प्रश्न केवळ आयआयटीपुरता मर्यादित नसून कॉमर्स, आर्ट्स, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनाही त्याचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले..गेल्या ३०-४० वर्षांत शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा त्यांनी केला. या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले..दरम्यान, आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांनी कौन्सिलिंगची व्यवस्था, २४ तास मानसोपचारतज्ज्ञांची उपलब्धता, तक्रारींच्या निवारणातील पारदर्शकता आणि शिस्तभंगाची कारवाई करताना विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक मानसिक दबाव येणार नाही, अशा मागण्या केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दिशा शिक्षणव्यवस्थेतील दोष दूर करण्याकडेच राहावी, असे आवाहन राज ठाकरे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.