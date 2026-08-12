Raj Thackeray Meets CM Fadnavis : महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना वेग! राज ठाकरे सकाळी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीला; ‘या’ तीन मुद्द्यांवर चर्चांना उधाण

Maharashtra political developments : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज (ता.१२) सकाळी वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना फुलांचा गुलदस्ता देऊन भेट घेतली. मात्र, या भेटीमागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांत राज ठाकरे यांनी सरकारच्या कारभारावर आक्रमकपणे टीका केली होती. त्यामुळे या भेटीबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे..शिवसेना कोणाची? सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी महत्त्वाचीसर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना कोणाची, या पक्षाच्या मालकी आणि निवडणूक चिन्हाशी संबंधित प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट झाल्याने या मुद्द्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रातील आगामी राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, भेटीत या विषयावर चर्चा झाली का, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..नाशिक दौऱ्यात कुंभमेळ्याच्या कामांवर सवालकाही दिवसांपूर्वी राज ठाकरे यांनी नाशिकचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांनी आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची पाहणी केली होती. या कामांच्या दर्जावर आणि नियोजनावर त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारले होते. विकासकामांमुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या कामकाजावर टीका केली होती. त्यामुळे नाशिकमधील कुंभमेळ्याच्या तयारीबाबतही मुख्यमंत्री आणि राज ठाकरे यांच्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे..मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामावरही राज ठाकरेंची टीकाराज ठाकरे यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाचीही पाहणी केली होती. या पाहणीदरम्यान त्यांनी महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरून सरकारवर निशाणा साधला होता. वारंवार कंत्राटदार काम सोडून का जातात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. कंत्राटदारांना कोणाचा राजकीय वरदहस्त आहे आणि त्यामागे नेमके कोणते राजकीय धागेदोरे आहेत, याची चौकशी होण्याची गरज असल्याचे संकेत त्यांनी दिले होते..Raj Thackeray: राजकीय हस्तक्षेपामुळे मुंबई-गोवा महामार्ग रखडला; राज ठाकरे यांची टीका, १५ वर्षांपासून मुहूर्त नाही .गेल्या काही दिवसांतील राज ठाकरे यांच्या सरकारविरोधातील आक्रमक भूमिकेनंतर त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याने या भेटीला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे. मात्र, राज ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस भेटीचा नेमका अजेंडा काय होता, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.