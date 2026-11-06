Raj Thackeray: रडीचा डाव बंद करा! गोकुळवरून राज ठाकरेंचा भाजपवर घणाघात, सहन करायला शिका म्हणत टोचले कान

मुंबई : गोकुळच्या मुद्द्यावर राजकारण तापत असताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत भाजपावर जोरदार निशाणा साधला आहे. यामध्ये त्यांनी 'भाजप हा अजब पक्ष असून तो खालपासून वरपर्यंत सत्तेत आहे. मात्र तरीही लोकशाही वाचवा म्हणून मोर्चे काढत आहे' असे म्हणत गोकुळच्या मुद्द्यावर त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. .भारतीय जनता पक्ष हा एक अजब पक्ष आहे. जो खालपासून वरपर्यंत सत्तेत आहे. तरीही भाजपकडून लोकशाही वाचवा असे मोर्चे काढले जात आहेत. लोकशाहीची बूज राखायची असेलच तर गोकुळ प्रकरणात भाजप पॅनलचे १२ विरोधात सतेज पाटील पॅनलचे १३ जण निवडून आले. पण असे होताच लगेचच सरकारचे ५ संचालक नेमण्यात आले. भाजपने असे का केले आणि मतदानाचा अधिकार देऊन काय सिद्ध करायचंय? असा सवाल राज ठाकरे यांनी यावेळी केला..Navi Mumbai Crime : नवी मुंबई हादरली ! दिवाळीच्या उत्साहाला गालबोट, दोन तरुणींवर गोळीबार; प्रेमप्रकरणातून हल्ल्याचा संशय, एकाला अटक.शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानावर प्रश्नचिन्ह, गोकुळ निवडणूकीबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कायदेशीर पेच होण्याची शक्यता.त्याचपुढे त्यांनी असे म्हटले की, ही निवडणूक बॅलेट मतदान पद्धतीने आणि लोकशाही मार्गाने लढवून निवडून आले. जर भाजपला लोकशाहीची पर्वा किंवा काळजी वाटत असती तर हा असला प्रकार केला नसता. गोकुळवर सत्ता मिळवता नाही आली म्हणून सगळी तत्त्व बाजूला ठेवणार आणि लोकशाही वाचवा म्हणून मोर्चे काढणार, असा घणाघात भाजपवर केला. तसेच सध्या महाराष्ट्रात पाण्याचा भीषण दुष्काळ आणि भारतीय जनता पक्षात समजूतदारपणाचा भीषण दुष्काळ एकाच वेळी कसा यावा, याचंच आश्चर्य वाटतं, असेही म्हटले..भाजपचा रडीचा डावसत्तेत असताना ते लोकशाही वाचवा म्हणून मोर्चे काढतील आणि स्वतःच लोकशाहीचा गळा आवळतील. यांच्या काळात अतिरेकी हल्ले झाले, कायदा सुव्यवस्था बिघडली म्हणून दहशतवादापासून देश वाचवा यासाठी मोर्चे काढतील. देशाची अर्थव्यवस्था गाळात गेली आहे म्हणून आता अर्थव्यवस्था वाचवा साठी पण मोर्चे काढतील. भारतीय जनता पक्षाने रडीचा डाव खेळणं बंद करावं. कुठल्या का मार्गाने तुम्ही जे बहुमत मिळवलं ते सर्व विरोधी पक्षांनी १२ वर्षे सहन केलं मग आता विरोधी पक्षांकडे या देशातील जनता झुकायला लागली आहे तर त्यापुढे भाजपाने पण सहन करायला शिकले पाहिजे, असेही म्हटले..Mumbai Local Train: मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! पनवेल-वसई थेट लोकलसाठी १२,७१० कोटींचा प्रस्ताव; १७ स्थानके, ६९ किमीचा नवा रेल्वेमार्ग.Navi Mumbai Crime : नवी मुंबई हादरली ! दिवाळीच्या उत्साहाला गालबोट, दोन तरुणींवर गोळीबार; प्रेमप्रकरणातून हल्ल्याचा संशय, एकाला अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.