देशात ४-५ महिन्यात राजकीय उलथापालथ? काही काळ पंतप्रधानच नसतील; राज ठाकरेंचं खळबळजनक विधान

मुंबई : पुढील चार ते पाच महिन्यांत मोठ्या राजकीय घडामोडी घडतील. विविध प्रश्नांवर जनतेमध्ये साचलेला असंतोष रस्त्यावर उतरू शकतो," असे भाकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बुधवारी केले. त्याच वेळी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याच्या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि जनतेचा विश्वास हा कोणत्याही पक्षाच्या विजय-पराभवापेक्षा महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. .मुंबई प्रेस क्लबमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना राज ठाकरे म्हणाले, "देशात पुढील चार-पाच महिन्यांत काहीतरी मोठे घडेल, असे मी अनेकांना सांगितले होते. काहीतरी मोठे घडणार, हे निश्चित आहे." देशातील प्रत्येक घटकाच्या मनात वेगवेगळ्या प्रश्नांवर नाराजी असून, ती व्यक्त करण्यासाठी जनता संधीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे त्यांनी सांगितले..प्रदूषणात मुंबई दिल्लीच्याही पुढे! वायू प्रदूषण रोखण्यात प्रशासनाला अपयश; पोलीस, पालिका आयुक्तांना हायकोर्टाचे समन्स.'नीट' परीक्षेसह विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांचा संदर्भ देताना ते म्हणाले, की ही आंदोलने केवळ एका प्रश्नापुरती मर्यादित राहिली नाहीत. शाळा-महाविद्यालयांचे वाढते शुल्क, महागाई आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांमुळे समाजातील विविध घटकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. हा असंतोष कधी ना कधी बाहेर पडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला..मतपत्रिकेवर मतदानाची मागणी २०१८ पासून आपण करत असल्याचे सांगत ठाकरे म्हणाले, की त्यावेळी अनेकांना गांभीर्य समजले नव्हते; मात्र आज या विषयाची चर्चा सर्वत्र होत आहे. ज्या उमेदवाराला मत दिले, त्यालाच आपले मत गेल्याची खात्री वाटली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले..उद्योजक अविनाश भोसलेंना दिलासा! ईडीला पुरावेच देता आले नाही, जप्तीची कारवाई चुकीची; हायकोर्टाने फटकारले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.