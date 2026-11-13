मुंबई

Raj Thackeray: छठपूजा आणि मराठी-परप्रांतीय वादावर राज ठाकरेंचा निशाणा, शिवरायांचा उल्लेख करत म्हणाले...

Raj Thackeray Post: छठपूजा आणि मराठी-परप्रांतीय वादाच्या मुद्द्यावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाजपवर निशाणा साधला.
Raj Thackeray Targets BJP Over Chhath Puja

Raj Thackeray Targets BJP Over Chhath Puja

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईत हायकोर्टाने समु्द्र किनारी छठपूजा साजरी करण्यास मनाई आदेश जारी केल्यानंतर काही राजकीय नेत्यांकडून या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. तसेच मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांवर छठपूजेनिमित्त भोजपुरी गाणी देखील लावल्यामुळे नवा वाद उफाळून आला आहे. अशातच आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी छठपूजा आणि मराठी-परप्रांतीय वादावर रोखठोक भूमिका मांडली आहे. ज्यामध्ये भाजपकडून राज्यात छठ पूजा हा मुद्दा वापरून संघर्ष निर्माण केला जात असल्याचे म्हटले आहे.

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