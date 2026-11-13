Raj Thackeray: छठपूजा आणि मराठी-परप्रांतीय वादावर राज ठाकरेंचा निशाणा, शिवरायांचा उल्लेख करत म्हणाले...

मुंबई : मुंबईत हायकोर्टाने समु्द्र किनारी छठपूजा साजरी करण्यास मनाई आदेश जारी केल्यानंतर काही राजकीय नेत्यांकडून या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. तसेच मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांवर छठपूजेनिमित्त भोजपुरी गाणी देखील लावल्यामुळे नवा वाद उफाळून आला आहे. अशातच आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी छठपूजा आणि मराठी-परप्रांतीय वादावर रोखठोक भूमिका मांडली आहे. ज्यामध्ये भाजपकडून राज्यात छठ पूजा हा मुद्दा वापरून संघर्ष निर्माण केला जात असल्याचे म्हटले आहे..मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत असे म्हटले आहे की, भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांनी पोसलेला विषारी सोशल मीडियामार्फत महाराष्ट्रात छठ पूजेचा मुद्दा वापरून संघर्ष निर्माण करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केला जात आहे. हा सगळा आटापिटा आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकांसाठी सुरु आहे, मात्र त्यांच्याकडून सुरु असलेला संघर्ष उभा राहत नसल्यामुळे त्यांना खंत आहे..Mumbai: महापालिकेच्या नव्या सभागृहाला मंजुरी, आझाद मैदानाशेजारी सहा मजली इमारत उभारणार; कसा असेल ४५ कोटींचा प्रकल्प? .भाजपकडून राज्यांच्या निवडणुका जवळ आल्या की जातींमध्ये विष कालवायचं सुरु होतं. मागच्या वर्षी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जिंकायच्या म्हणून कबुतरखान्यावरून गुजराती विरुद्ध मराठी वाद पेटवला. भाजपाला कामं दाखवून निवडणुका जिंकता येत नाही कळलं की दोन गटांमध्ये संघर्ष घडवून त्यांच्या सांडलेल्या रक्तावर हे निवडणुका जिंकतात. पण तो एक वरवरचा देखावाच आहे, खरं काम निवडणूक आयोगच करतं.....भाजपला याची भीतीजेन झी आंदोलनापासून भारतीय जनता पक्षाचा केंद्रापासून राज्यापर्यंतचा सत्तेतून पायउतार होण्याकडे प्रवास सुरु झाला आहे. लवकर हे घडणारंच आहे! यामुळे भाजप आणि त्यांचे पालक बिथरले आहेत. कारण सत्तेतून बाहेर फेकले गेले की यांनी गेल्या १२-१४ वर्षांत जे जे केलं आहे त्या सगळ्याची भुतं यांच्या मानगुटीवर बसतील आणि याचीच त्यांना भीती आहे..माझी मराठी माणसांना विनंती आहे की, भाजपने आखलेल्या युद्धभूमीवर आपल्याला लढायची गरज नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा बहुधा ते विसरले असतील पण आपण लक्षात ठेवला पाहिजे. गनिमी काव्याने कोणाला कधी कसं उत्तर द्यायचं हे आपण ठरवू , यांचा स्वार्थ आहे म्हणून उगाच त्यांनी आखलेल्या सापळ्यात आपण अडकायचं नाही हे नक्की..भारतीय जनता पक्षाने देशाची वाट लावली आहे, इथला सलोखा पार संपवला आहे, सहिष्णुता संपवली आहे. महाराष्ट्रात पण हेच सुरु आहे. केंद्रीय आदेशाने महाराष्ट्राला एकाच उद्योगपतीला आणि त्याच्या चिल्ल्यापिल्यांना विकून फक्त चहुबाजूनी ओरबाडण्याचे काम सध्या सुरू आहे! आपले महाराज आणि त्यांचे मावळे जिथे नांदले तो सह्याद्री पण यांनी पोखरायला सुरु केला आहे. जंगले दिली जात आहेत , जमिनी दिल्या जात आहेत, त्या उद्योगपतीला जे महाराष्ट्रात दिसेल ते दिलं जात आहे , पण आम्हाला त्याचं काहीच वाटत नाहीये. मी अनेकदा सांगत आलो की आपल्या मराठी समाजाइतका बेसावध समाज मी संपूर्ण देशात कुठे पाहिला नाही, काही घटना घडली की जागा होणारा आणि लगेच एक दोन दिवसात परत शांत होऊन सर्व विसरणारा! जे काही आपल्या आजूबाजूला घडतंय हे सगळं मराठी माणसाने विसरलं नाही पाहिजे. त्याचा योग्य वेळी राग आपण बाहेर काढला पाहिजे तरच शिवरायांच नाव घेण्याचा अधिकार आपल्याला प्राप्त होतो !.Mumbai News: मुंबईला उडवणाऱ्या धमक्यांचे सत्र सुरूच, पुन्हा बॉम्बची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर .बाकी पूजेच्या नावाखाली सांस्कृतिक उन्माद कोणी घातलाच (अर्थात कोणी तशी हिंमत करेल असं वाटत नाही ). उत्तर भारतीयांना आणि गुजराती समाजाला पण समजलं पाहिजे की हे फक्त तुम्हाला आमच्या विरोधात उभं करून स्वतःचा स्वार्थ साधून घेत आहेत आणि जर त्यांच्या बरोबर सामील होऊन तुम्ही आमच्या अंगावर येणार असाल तर विसरू नका की, हा महाराष्ट्र आहे ते ! येथे मरहट्टे राहातात ते ! त्याचपुढे राज ठाकरे यांनी राज्यात किंवा जातीपातीत संघर्ष निर्माण करण्यापेक्षा आता काही नवीन सुचतंय का ते पहा, असा सल्ला भाजपाला दिला. तसेच मराठी बांधवांना - भगिनींना आणि महाराष्ट्र सैनिकांना भाजपच्या सापळ्यात अडकू नका, पण सतर्क राहा असे आव्हान केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.