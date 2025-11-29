मुंबई

Mumbai News: मुंबईत सर्वात मोठा शिपिंग व्यवसाय घोटाळा उघडकीस! विश्वासघात अन् कोट्यवधींचा हिशोब गायब; प्रकरण काय?

Mumbai Shipping Sector Fraud: विश्वासाचा गैरवापर करून आंतरराष्ट्रीय शिपिंग व्यवसायात कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीचा एक मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे. तपास सुरू केला आहे.
घाटकोपर येथील ऋषभ सीलिंक अँड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​संचालक विशाल पंकज मेहता यांनी त्यांच्या शिपिंग आणि लॉजिस्टिक्स व्यवसायातील एका मोठ्या आर्थिक फसवणुकीचा पर्दाफाश केला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून शिपिंग, लॉजिस्टिक्स आणि फ्रेट फॉरवर्डिंगमध्ये गुंतलेल्या एका शिपिंग एजन्सी आणि दुबईस्थित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी गुंतवणूक आणि व्यवसाय करारांच्या नावाखाली त्यांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप मेहता यांनी केला आहे.

