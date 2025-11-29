Mumbai News: मुंबईत सर्वात मोठा शिपिंग व्यवसाय घोटाळा उघडकीस! विश्वासघात अन् कोट्यवधींचा हिशोब गायब; प्रकरण काय?

घाटकोपर येथील ऋषभ सीलिंक अँड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक विशाल पंकज मेहता यांनी त्यांच्या शिपिंग आणि लॉजिस्टिक्स व्यवसायातील एका मोठ्या आर्थिक फसवणुकीचा पर्दाफाश केला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून शिपिंग, लॉजिस्टिक्स आणि फ्रेट फॉरवर्डिंगमध्ये गुंतलेल्या एका शिपिंग एजन्सी आणि दुबईस्थित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी गुंतवणूक आणि व्यवसाय करारांच्या नावाखाली त्यांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप मेहता यांनी केला आहे..विशाल मेहता यांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबात सांगितले की, गेल्या ४-५ वर्षांपासून त्यांची कंपनी एएलएक्स शिपिंग एजन्सीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (सीईओ संदीप बक्षी) सोबत व्यवसाय करत होती. जी दुबईस्थित अलाद्दीन एक्सप्रेस डीएमसीसीची भारतीय एजन्सी आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये, संदीप बक्षी यांनी मेहता यांना आयएल एक्सप्रेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये १० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव दिला. .Mumbai News: ३ शिफ्ट, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि जलद गती... बीएमसीचा मेगा प्लॅन! मलनिस्सारण व्यवस्थेत होणार ऐतिहासिक बदल.ज्यामध्ये महिन्याला ५० लाख रुपयांचा नफा मिळण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पहिल्या गुंतवणुकीचा परतावा वेळेवर मिळाला, ज्यामुळे मेहता यांचा आत्मविश्वास वाढला. मेहताने पुन्हा १० कोटी रुपये गुंतवले. पण यावेळी फक्त १.५० कोटी रुपये परत मिळाले. बक्षी यांच्या सांगण्यावरून, ALX शिपिंग एजन्सीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये ₹१० कोटी गुंतवण्यात आले. ज्यात नियमित नफा आणि दोन महिन्यांत एकूण ₹१२.१० कोटी परतफेड करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. .पीडीसी चेक आणि करार तयार होतील असे वारंवार आश्वासन देऊनही, ALX ने व्यवसायासाठी ₹८७,५१३,४७८ ची पूर्ण रक्कम परत केली नाही असा मेहता यांचा आरोप आहे. गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, अलादीन एक्सप्रेस डीएमसीसीचे ऑपरेटर अली खान यांनी मेहता यांना लीला मोम्बासा आणि शिनजिनहाई-२ च्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी त्यांची कंपनी ऋषभ सीलिंक वापरण्याची ऑफर दिली, ज्यामुळे बाजारभावापेक्षा जास्त नफा मिळेल असे आश्वासन दिले..मेहता यांना खात्री पटली आणि त्यांनी लीला मोम्बासाच्या ७७५ कंटेनर आणि झिन्झिनहे-२ च्या ७०० कंटेनरसाठी रिलीज ऑर्डर स्वीकारली. ग्राहकांना वस्तू स्वीकारण्यास आणि पाठवण्यास सुरुवात केली. दोन्ही जहाजे वेळेवर भारतात पोहोचू शकली नाहीत. ज्यामुळे ग्राहकांना पाठवण्यास उशीर झाला आणि काही मालाचे नुकसान झाले. यामुळे मेहतांचे आर्थिक नुकसान झाले, तसेच ग्राहकांचा रोषही वाढला..Dombivli Water Supply: डोंबिवलीत ९ तास पाणीपुरवठा बंद! कधी अन् कोणत्या भागांना बसणार फटका? .शिनजिनहाई-२ साठी कंटेनर कांडला बंदरात लोड करून "गेट-इन" करण्यात आले. परंतु नंतर असे आढळून आले की ALX शिपिंगकडे जहाजाचे देयके आणि इंधन भरण्यासाठी पैसे नव्हते. ग्राहकांचा माल वाचवण्यासाठी मेहता यांनी त्यांच्या कंपनीमार्फत NEFT द्वारे $875,000 (अंदाजे 76,125,000 रुपये) ALX शिपिंगला हस्तांतरित केले. ज्यामुळे जहाज निघू शकले..जहाजाचा एक फेरा पूर्ण केल्यानंतर मेहता यांना ताबडतोब $१,२५,००० (अंदाजे रु. १,०८,७५,०००) मिळणार होते. परंतु ALX कंपनीने ही रक्कमही दिली नाही. विशाल मेहता यांच्या मते, २०२५ च्या मध्यात संदीप बक्षी यांच्या सांगण्यावरून ओईएल एक्सप्रेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत गुंतवलेल्या १० कोटी रुपयांपैकी ९.५० कोटी रुपयेही परत मिळाले नाहीत. याव्यतिरिक्त, लीला मोम्बासा जहाजासाठी दुसऱ्या फेरीच्या ३०२ कंटेनरसाठी रिलीज ऑर्डर देऊनही कंपनीने हे कंटेनर कधीही पाठवले नाहीत..Mumbai Crime: लेकराचा जेवणास नकार, जन्मदात्याला राग अनावर, वायर आणि श्वानाच्या पट्ट्याने...; संतापजनक कृत्याने मुंबईत खळबळ .यामुळे मेहतांच्या कंपनीला दुसऱ्या जहाजाकडे वळावे लागले. ज्यामुळे ₹८.८ दशलक्षचे नुकसान झाले. मेहता यांनी आरोप केला आहे की, संदीप बक्षी, विकास खान, अली खान, एएलएक्स शिपिंग एजन्सीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अलाद्दीन एक्सप्रेस डीएमसीसी यांनी त्यांची फसवणूक करण्याचा कट रचला. या व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये त्यांना एकूण ₹१८,३३,४५,५४४ चे आर्थिक नुकसान झाले. विशाल मेहता यांच्या जबाबाच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.