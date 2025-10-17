रो-रो प्रकल्पाला नवी चालना मिळणार! कोकणातील आणखी तीन स्थानकांवर रो-रो फेरी थांबणार, पण कोणत्या?

कोकण रेल्वेवरील रो-रो प्रकल्पाला मिळालेल्या सौम्य प्रतिसादानंतर प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांनी सावंतवाडी, रत्नागिरी आणि संगमेश्वर येथे तीन नवीन स्थानके जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोकण रेल्वे मार्गाच्या विस्तारासाठी रेल्वे मंत्रालयाने ७,७०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. आता या निर्णयानंतर काही प्रमाणात प्रतिसाद वाढण्याची शक्यता आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ ऑक्टोबर रोजी, कोकण रेल्वेने आपला ३५ वा स्थापना दिन साजरा करत रो-रो सेवांकडे अधिकाधिक प्रवाशांना आकर्षित करण्याच्या योजना जाहीर केल्या. सुरू झाल्यापासून या सेवेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. नोंदणीची अंतिम मुदत वाढवूनही, मुंबईहून पहिली सेवा २३ ऑगस्ट रोजी कोलाड, नांदगाव रोड आणि वेर्णा येथे फक्त सात प्रवाशांसह सुरू झाली..जगात पहिल्यांदा फटाक्यांचा उगम कुठून आणि कसा झाला? वाचा फटाक्यांचा इतिहास....प्रवाशांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी भविष्यातील प्रवासाचे नियोजन करण्याचा निर्णय घेतला होता. सूत्रांनी सांगितले की, बहुतेक चौकशी रत्नागिरी आणि सावंतवाडी येथील थांब्यांबद्दल होती. त्यामुळे या ठिकाणी अतिरिक्त थांबे नियोजित करण्यात आले. रो-रो गाड्या चढण्यासाठी आणि उतरण्यासाठी सावंतवाडी, रत्नागिरी आणि संगमेश्वर येथे रॅम्प बांधले जातील," असे कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा म्हणाले..रो-रो ट्रेनमध्ये १० कोच आणि दोन प्रवासी कोच आहेत. या सेवेमध्ये एक समर्पित वातानुकूलित कोच आणि दुसरा बसण्याचा कोच समाविष्ट आहे. कोलाड-वेर्णा मार्गावर एका कोचची वाहतूक करण्याचा खर्च ७,८७५ रुपये आहे आणि कोलाड-नांदगाव मार्गावर ५,४६० रुपये आहे. कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मार्गावरील पर्वतरांगा आणि तीव्र वळणे यामुळे काम कठीण होत आहे. त्यामुळे विद्यमान कॉरिडॉर दुप्पट करण्याची कोणतीही योजना नाही..Mumbai Local: मुंबई लोकल रोजच विलंबाने, प्रवाशांना मनस्ताप; आंदोलनाचे शस्त्र उगारणार.मंगलोर-मदुराई मार्गाच्या विस्तारासाठी आणि रेल्वे मालमत्तेच्या एकूण सुधारणेसाठी मार्च २०२६ पर्यंत ७,७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मागण्यात आला आहे. विशेषत: बोगद्यांमध्ये खराब मोबाइल नेटवर्क ही समस्या कायम राहील. कारण अधिकाऱ्यांकडे मोबाइल टॉवर बसवण्याची कोणतीही योजना नाही. आवश्यक असलेल्या ९१ बोगद्यांपैकी प्रत्येकाची किंमत ५० दशलक्ष ते ७० दशलक्ष रुपयांच्या दरम्यान असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.