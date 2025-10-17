मुंबई

रो-रो प्रकल्पाला नवी चालना मिळणार! कोकणातील आणखी तीन स्थानकांवर रो-रो फेरी थांबणार, पण कोणत्या?

Ro-Ro Project New Stations: रो रो सेवेच्या कमी प्रतिसादानंतर रेल्वे प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सावंतवाडी, रत्नागिरी, संगमेश्वर ही नवी स्थानके देण्यात आली आहे. या ठिकाणी थांबा देण्यात आला आहे.
Mumbai to Konkan Ro-Ro ferry service

esakal
Mansi Khambe
Updated on

कोकण रेल्वेवरील रो-रो प्रकल्पाला मिळालेल्या सौम्य प्रतिसादानंतर प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांनी सावंतवाडी, रत्नागिरी आणि संगमेश्वर येथे तीन नवीन स्थानके जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोकण रेल्वे मार्गाच्या विस्तारासाठी रेल्वे मंत्रालयाने ७,७०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. आता या निर्णयानंतर काही प्रमाणात प्रतिसाद वाढण्याची शक्यता आहे.

maharashtra
Mumbai
Sangameshwar
mumbai konkan railway
Ratnagiri

