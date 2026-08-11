Sachin Ahir Uddhav Thackeray : सचिन अहिरांनी उद्धव ठाकरेंची डोकेदुखी वाढवली; मुंबईतील महत्त्वाच्या नगरसेवक शिंदे गटाच्या बैठकीला राहिला हजर

Uddhav Thackeray News : विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला रामराम ठोकत शिंदे सेनेत प्रवेश केला. यानंतर मुंबईच्या राजकारणात आणखी एका मोठ्या राजकीय घडामोडीची चर्चा रंगली आहे. सचिन अहिर आता मुंबईत अॅक्शन मोडवर आले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सचिन अहिर यांच्यावर मुंबईची जबाबदारी सोपवल्याची चर्चा आहे. अशातच आता शिंदे गटाच्या नगरसेवकांच्या बैठकीत ठाकरे गटातील बेस्ट समिती सदस्य दिसून आल्याने खळबळ उडाली..सोमवारी, विधानभवनात विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या उपस्थितीत शिंदे गटाचे नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. बेस्ट (BEST) समितीचे स्वीकृत सदस्य सुनील अहिर हे काल विधानभवनात पार पडली..यावेळी शिंदे सेनेच्या बैठकीत थेट उपस्थित राहिल्याने ठाकरे गटात खळबळ उडाली आहे. या बैठकीला सुनील अहिर यांनी लावलेली उपस्थिती सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर ठाकरे सेनेकडून सुनील अहिर यांची बेस्ट समितीवर स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती..Sachin Ahir: सचिन अहिरांच्या घरात २.६० कोटींची चोरी, ५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने मारला डल्ला; प्रकरण कसे आले उघडकीस? .सचिन अहिर यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर सुनील अहिर हे देखील आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देतील किंवा ठाकरे सेनेकडून त्यांच्यावर हकालपट्टीची कारवाई केली जाईल, अशी राजकीय वर्तुळात जोरदार शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, सुनील अहिर हे अजूनही ठाकरे सेनेच्याच कोट्यातून बेस्ट समितीवर सदस्य पदावर कायम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.