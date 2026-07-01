Sachin Ahir: उपसभापतिपदाची प्रतिष्ठा वाढवेन: सचिन अहिर यांची ग्वाही; कष्टकरी, कामगार, महाराष्ट्राशी बांधिलकी सोडणार नाही!

मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदी बिनविरोध निवड झाल्यानंतर सचिन अहिर यांनी सभागृहातील सर्व सदस्यांचे आभार मानत उपसभापतिपदाची जबाबदारी निष्पक्षपणे पार पाडण्याची अन् या पदाची प्रतिष्ठा वाढविण्याची ग्वाही दिली. तसेच ‘‘राजकीय समीकरणे बदलली असली तरी सचिन अहिर हा कार्यकर्ता सर्वसामान्य जनता, कष्टकरी, कामगार आणि महाराष्ट्राच्या मातीशी असलेली बांधिलकी कधीही सोडणार नाही,’’ असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...सभागृहात अहिर यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच कविवर्य नारायण सुर्वेंच्या ‘एकटाच आलो नाही, युगाची साथ आहे...हो, मी कामगार आहे मी तळपती तलवार आहे’ या ओळी म्हणत आपल्या सामाजिक आणि कामगार चळवळीतील प्रवासाची आठवण करून दिली. यावेळी आपल्या संघर्षमय प्रवासाचा उल्लेख करताना त्यांनी सात रस्ता, धोबीघाट परिसरातील सामाजिक कार्य, गिरणी कामगार चळवळ, खटाव मिलमध्ये ‘वेल्डर’चा हेल्पर म्हणून केलेली नोकरी, परदेशातील अपयशी कारकीर्द आणि त्यानंतर कामगारांच्या लढ्यातून मिळालेली ओळख यांचा भावनिक उल्लेख केला. कामगारांच्या प्रश्नांसाठी दिल्लीतील ‘बीआयएफआर’समोर यशस्वीपणे बाजू मांडल्यानंतर हजारो कामगारांनी केलेले स्वागत हा आपल्या आयुष्यातील ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले..राजकीय कारकिर्दीविषयी बोलताना त्यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे, आर. आर. पाटील, नारायण राणे, जयंत पाटील, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध पक्षांच्या नेत्यांसोबत काम करण्याची संधी मिळाल्याचे नमूद केले. विचारभिन्नता असली तरी सर्वांशी जपलेले संबंध हेच आपल्या राजकारणाचे बळ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच गृहनिर्माण, सामाजिक न्याय, उद्योग, कामगार आदी खात्यांतील मंत्रिपदाच्या काळातील निर्णयांचाही त्यांनी उल्लेख केला. उपसभापती या नात्याने आपली भूमिका स्पष्ट करताना अहिर म्हणाले, की राजकीय व्यासपीठावर राजकारण होईल. मात्र, उपसभापतीच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर प्रत्येक सदस्याला समान न्याय देणे हीच माझी प्राथमिक जबाबदारी असेल. सभागृहाची प्रतिष्ठा, लोकशाहीची परंपरा आणि विधिमंडळ कामकाजाची प्रतिष्ठा जपत पक्षभेद न करता सर्व सदस्यांना न्याय देईन, अशी ग्वाही त्यांनी पुन्हा दिली..अहिर शिवसैनिकच राहतील : शिंदेसचिन अहिर आमदार म्हणून विधान परिषदेवर निवडून आले त्यावेळी आम्ही त्यांना मतदान केले आहे. तुम्ही शिवसैनिक म्हणूनच राहाल, असा निर्वाळा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. काही शंका कुशंका बाळगण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शिंदे म्हणाले, की आपल्या ‘टीम’मध्ये ‘ऑल राऊंड’ असावेत असे प्रत्येकाला वाटते. एक सचिन (तेंडुलकर) क्रिकेटमधून निवृत्त झाला, तर दुसरा ‘सचिन’ आता पॅड घालून नव्या ‘इनिंग’साठी मैदानात उतरला असून सभागृह गाजविण्यास सज्ज आहे. ‘तुफान में जो शांत रहे उसे समंदर कहते हैं, जो सबके दिल पर राज करे उसे सिकंदर कहते हैं,’ हा शेर म्हणत अहिर यांच्या शांत, संयमी स्वभावाचे कौतुक केले..‘नेतृत्वगुणांची अजितदादांकडून पारख ’सचिन अहिर यांच्यातील नेतृत्वगुण ओळखून दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना कमी वयातच मोठी राजकीय संधी दिली होती, असे सांगत सुनेत्रा पवार यांनी त्यांच्या राजकीय प्रवासाचा गौरव केला. अजित पवार आणि सचिन अहिर यांचे नाते केवळ राजकीय नव्हते, तर कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे होते. अजितदादा यांनी नेहमीच गुणवत्ता आणि कर्तृत्वाला प्राधान्य दिले. ना.स फरांदे , वसंतराव डावखरे, शिवाजीराव देशमुख यांसारख्या उपसभापतींनी त्यांच्या कारकीर्दीत निर्माण केलेल्या समृद्ध परंपरेचा वारसा सचिन अहिर समर्थपणे पुढे नेतील, असा विश्वासही व्यक्त केला..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.‘अम्पायर हॅट’ घालून संतुलितपणे सभागृह चालवा’अहिर यांनी विधान परिषदेचे ११ वे उपसभापती म्हणून पदभार स्वीकारल्याचे नमूद करत राम शिंदे यांनी या पदाची गौरवशाली परंपरा अधोरेखित केली. दिवंगत वसंत डावखरे यांनी तब्बल १८ वर्षे, तर रा. सू. गवई यांनी १० वर्षे उपसभापती म्हणून काम केले. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही सात वर्षांत महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचे त्यांनी सांगितले. अहिर यांची आता पंचाची भूमिका असल्याने ‘अम्पायरची हॅट’ घालून दोन्ही बाजूंना समान न्याय देत सभागृहाचे कामकाज चालवा असा सल्लाही त्यांनी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.