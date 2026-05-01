Indian Culture Board Game: दादरच्या साहिलराजे शिर्केचा ‘मुमुक्षू’ देशभर गाजतोय; भारतीय जीवनमूल्यांवर आधारित बोर्ड गेम मोबाईलला टक्कर

नितीन बिनेकरमुंबई : मोबाईल गेम्सच्या आहारी गेलेल्या आजच्या पिढीसमोर आता भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि जीवनमूल्यांचा सुगंध असलेला पर्याय उभा राहिला आहे. दादरच्या साहिलराजे शिर्के या मराठमोळ्या तरुणाने 'मुमुक्षू' हा जीवनाधारित (लाईफ सिम्युलेशन) बोर्ड गेम तयार केला असून, अल्पावधीतच त्याला देशभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. उन्हाळ्याच्या सुटीत मुलांना विचार करायला लावणारा आणि कुटुंबाला एकत्र आणणारा हा खेळ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे..जगभरात खेळातून शिक्षण ही संकल्पना वेगाने रुजत असताना, त्याच धर्तीवर भारतीय संस्कृतीची जोड देत 'मुमुक्षू'ची निर्मिती करण्यात आली आहे. दोन ते अडीच वर्षांच्या सातत्यपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण प्रयत्नांतून साकारलेल्या या खेळात खेळाडू स्वतःच्या भूमिकेतून जीवनाचा प्रवास अनुभवतो. 'धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष' या चार पुरुषार्थांवर आधारित हा खेळ वैयक्तिक ध्येय, कुटुंबीय जबाबदाऱ्या, सामाजिक कर्तव्य आणि आध्यात्मिक साधना यांचा समतोल साधण्याची शिकवण देतो. 'माया', 'कर्म', 'गृहस्थ धर्म' आणि 'सिद्धी' यांसारख्या संकल्पनांमुळे खेळाला अधिक खोली प्राप्त झाली आहे.खेळात जीवनातील विविध आव्हाने, संधी आणि निर्णयांचा सामना करावा लागतो. संसाधनांचे योग्य व्यवस्थापन, योग्य वेळी योग्य निर्णय आणि विशेष शक्तींचा संतुलित वापर यावरच यश अवलंबून असते. त्यामुळे 'मुमुक्षू' हा केवळ करमणुकीचा खेळ न राहता जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणारा अनुभव ठरतो..देशातील नऊ शहरांत या गेमची चाचणीया गेमला विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांकडूनही चांगली दाद मिळत आहे. पद्मभूषण कपिल कपूर, 'चाणक्य' पुस्तकांचे लेखक राधाकृष्णन पिल्लई तसेच आयआयटी दिल्लीसारख्या संस्थांतील तज्ज्ञांनी या संकल्पनेचे कौतुक केले आहे. देशातील नऊ शहरांत या गेमची चाचणी घेण्यात आली असून, पेटंट प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. लवकरच हा खेळ बोर्ड गेमसोबतच डिजिटल आणि व्हर्च्युअल रिअॅलिटी (VR) स्वरूपातही उपलब्ध होणार आहे.एकूणच, स्क्रीनपासून दूर नेत विचार, संस्कार आणि संवाद वाढवणारा 'मुमुक्षू' हा खेळ नव्या पिढीसाठी अर्थपूर्ण पर्याय ठरत असून, उन्हाळ्याच्या सुटीत त्याची क्रेझ वाढताना दिसत आहे..विदेशातून भारताकडे 'मुमुक्षू'चा प्रवाससाहिलराजे शिर्के हे माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील उच्चशिक्षित तरुण आहेत. काही वर्षे विदेशात नोकरी करत असताना त्यांनी अनुभव आणि भांडवल दोन्ही मिळवले. मात्र, "देशासाठी काहीतरी करायचे" ही भावना त्यांच्या मनात लहानपणापासूनच होती.परदेशात खेळातून शिक्षणाची पद्धत जवळून पाहिल्यानंतर, भारतातही संस्कार आणि शिक्षण देणारा असा खेळ असावा, या विचारातून त्यांनी करिअरचा मार्ग बदलत 'मुमुक्षू' विकसित केला. भारतीय संस्कृती, इतिहास आणि जीवनमूल्यांवर आधारित हा खेळ म्हणजे आधुनिक विचार आणि पारंपरिक तत्त्वज्ञानाचा संगम आहे. जिओपॉलिटिक्सचे अभ्यासक आणि उद्योजक म्हणून त्यांनी ब्रिक्स शिखर परिषदेतही नेतृत्व केले आहे..परदेशात खेळातून शिक्षणाचा प्रभाव जवळून पाहिला. तोच अनुभव भारतीय संस्कृतीच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न 'मुमुक्षू'मधून केला आहे. देशासाठी काहीतरी करायचे होते, म्हणून विदेशातील नोकरी सोडून हा खेळ विकसित केला. मुलांनी खेळताना केवळ जिंकणे-हारणे नाही, तर जीवनमूल्ये, निर्णयक्षमता आणि जबाबदारी समजून घ्यावी, हा यामागचा हेतू आहे. कुटुंब एकत्र बसून खेळेल आणि संवाद वाढेल, अशीही अपेक्षा आहे.- साहिलराजे शिर्के.मुमुक्षू'मध्ये भारतीय कलेचा ठसाया खेळाच्या डिझाइनमध्ये १२ भारतीय पारंपरिक कला शैलींचा वापर करण्यात आला आहे. ओडिशाची पट्टचित्र, राजस्थानची पिचवाई, सिक्कीमची थंका आणि केरळची म्युरल आर्ट यांसारख्या विविध शैलींचा समावेश आहे.बोर्डवर दिसणारी वारली पेंटिंग विशेष आकर्षण ठरते. 'सर्कल ऑफ लाइफ'ची संकल्पना मांडत जन्मापासून ते १६ संस्कारांमार्फत मोक्षापर्यंतचा प्रवास या चित्रांमधून उलगडला जातो. त्यामुळे 'मुमुक्षू' हा खेळ केवळ अनुभव देत नाही, तर भारतीय कलेचीही ओळख करून देतो.