रस्त्याने चालताना अघटित घडलं! बंद गोदामाच्या बाल्कनीचा भाग थेट पादचाऱ्यावर कोसळला, साकीनाक्यातील थरारक घटना CCTVत कैद

मुंबई : मुंबईच्या साकीनाका परिसरात धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. साकीनाका येथील एका बंद गोदामाच्या बाल्कनीचा काही भाग अचानक कोसळल्याने एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील साकीनाका परिसरात २४ सप्टेंबर रोजी सकाळी साडेदहा वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. मागील आठ वर्षांपासून बंद असणाऱ्या एका गोदामाच्या काही भाग एका पादचाऱ्याच्या अंगावर कोसळला. या दुर्घटनेत हिम्मत भानुशाली ही व्यक्ती गंभीर जखमी झाली. या घटनेनंतर स्थनिकांच्या मदतीने जखमी व्यक्तीला तातडीने एल. एच. हिरानंदानी रुग्णालयात नेण्यात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान, व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले..Mumbai Weather: मुंबईकरांनो सावधान! पुढचे ७२ तास घराबाहेर पडताना काळजी घ्या; हवामान विभागाचा सतर्कतेचा इशारा .दरम्यान, या घटनेचा संपूर्ण थरार सीसीटीव्हीत कैद झाला असून व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. ज्यामध्ये बंद गोदामाच्या बाल्कनीचा काही भाग एका व्यक्तीच्या अंगावर पडत असल्याचे दिसून येत आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..निष्काळजीपणाचा आरोपया घटनेतील मृत व्यक्ती भानुशाली यांच्या कुटुंबीयांनी या अपघातप्रकरणी प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे. 'हे गोदाम मागील ८ वर्षांपासून बंद होते. त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असून अलिकडेच त्याठिकाणी बांधकाम सुरु करण्यात आले होते. तसेच, या कामासाठी गरजेचे असणारी बीएमसीची परवानगी देखील घेण्यात आली नव्हती, असा दावा त्यांनी केला आहे..Mumbai Accident: 71 वर्षीय माजी खासदारानं दुचाकीला उडवलं, BMC कर्मचाऱ्याचा मृत्यू तर पत्नी गंभीर; गुन्हा दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.