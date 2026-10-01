मुंबई

रस्त्याने चालताना अघटित घडलं! बंद गोदामाच्या बाल्कनीचा भाग थेट पादचाऱ्यावर कोसळला, साकीनाक्यातील थरारक घटना CCTVत कैद

Sakinaka Warehouse Balcony Collapsed: साकीनाका येथे गोदामाच्या बाल्कनीचा काही भाग कोसळल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. ही दुर्दैवी घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे.
Sakinaka Warehouse Balcony Collapsed

Sakinaka Warehouse Balcony Collapsed

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईच्या साकीनाका परिसरात धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. साकीनाका येथील एका बंद गोदामाच्या बाल्कनीचा काही भाग अचानक कोसळल्याने एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
cctv
CCTV Camera
Marathi News Esakal
www.esakal.com