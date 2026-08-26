Sandeep Deshpande : "मराठी सण गुजरात्यांच्या हातात, याला जबाबदार लालबागचा राजा मंडळ", संदीप देशपांडेंची टीका

Sandeep Deshpande on Lalbaugcha Raja : ‘लालबागचा राजा’ मंडळाने गणेशोत्सव उद्योगपतींच्या हातात देणे दुर्दैवी आहे, अशी टीका मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केली. गणेशोत्सवासाठी मंडळाकडे कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या येतात. मग उद्योगपतींची मदत कशासाठी हवी? असा सवाल देशपांडे यांनी केला. अनंत अंबानी यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती का केली, याचे उत्तर मंडळाने द्यावे, असेही ते म्हणाले..‘आता अंबानींच्या पाठोपाठ अदानी आले. उद्या जेएसडब्ल्यू आणि गोदरेजही येतील. गणेशोत्सव मंडळांना कॉर्पोरेट वॉरचे ठिकाण बनवायचे आहे का?’ असा सवाल त्यांनी केला. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या मातीतला आणि मराठी माणसाचा सण आहे. तो उद्योगपतींच्या हातात देणे योग्य नाही. ‘आमचे मराठी सण तुम्ही कंपन्यांच्या हाती देणार का?’ असा प्रश्न देशपांडेंनी उपस्थित केला..Lalbaugcha Raja Visarjan : लालबागचा राजा विसर्जन विलंबाची चौकशी करा! मच्छीमार समितीची भूमिका.लालबागचा राजा मंडळाचे मानद सचिव सुधीर साळवी हे आपले चांगले मित्र आहेत. मात्र, त्यांनी घेतलेली भूमिका चुकीची आहे, असे देशपांडे म्हणाले. ‘गणपती हा मार्केटिंगचा विषय आहे का? आमच्या देवाचा वापर मार्केटिंगसाठी केला जातोय का?’ असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. सर्व गणेशोत्सव मंडळांनी याचा विचार करावा. आपण करत आहोत ते योग्य आहे का, याचे आत्मपरीक्षण करावे, असे आवाहनही देशपांडेंनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.