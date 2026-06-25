Sanjay Dina Patil Controversy : खासदार संजय दिना पाटलांची पत्रकारांना जीवे मारण्याची धमकी, पोलिसांसमोरच अर्वाच्य शिव्या

Sanjay Dina Patil Threatens Journalists During Media Interaction : उद्धव ठाकरे गटातून निवडून आल्यानंतर शिंदे गटात सामील झालेल्या ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांचे वादग्रस्त वर्तन पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. शुक्रवारी पत्रकारांना राजकीय प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी शिवीगाळ करत धमकी दिली."तुम्ही परत इकडे आलात तर मी तुम्हाला मारून पाठवेन. हे कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करा... तुम्ही उगाच xxx बोटं घालताय. परत आलात तर मारून पाठवेन," अशा अरेरावीच्या भाषेत संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना शिवीगाळ केली..यावेळी पत्रकारांनी त्यांच्या मुलगी आणि ठाकरे गटाच्या नगरसेविका राजुल पाटील यांच्याबाबतही प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, परखड प्रश्नांना सामोरे जाण्याऐवजी खासदारांनी गैरवर्तन केले. त्यांनी प्रसारमाध्यमांवरही संताप व्यक्त करताना म्हटले, "तुम्ही माईक माझ्या तोंडासमोर कशाला ठेवता? आता तुम्ही तिकडे गेलात ना, मग इकडे का येता?".काही दिवसांपूर्वी ठाकरे गटाच्या नेत्यांना प्रत्युत्तर देताना संजय दिना पाटील यांनी "माझ्या वाट्याला येणाऱ्यांना मी एकतर हॉस्पिटलमध्ये किंवा स्मशानात पाठवेन. आमच्या घराण्यात आम्ही एकेकाळी पाच लोकांचे खून पाडलेत," अशी फुशारकी मारली होती. यावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून दिना पाटील यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती..Sanjay Raut : ३ मिनिटांत ४ वेळा साईबाबांची शपथ, राऊतांनी उल्लेख केलेला खासदार कोण? बैठकीत काय घडलं?.या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी प्रतिक्रिया विचारण्यासाठी आलेल्या पत्रकारांशी संजय दिना पाटील यांचा हा वादंग झाला. मात्र, खासदारांनी छाती ठोकून सांगितले, "मी जे बोललोय ते खुलेआम बोललोय. माझ्यावर काय कारवाई करायची असेल ती पोलीस करतील. मी कारवाई आणि चौकशीला पूर्ण तयार आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.