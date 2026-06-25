मुंबई

Sanjay Dina Patil Controversy : खासदार संजय दिना पाटलांची पत्रकारांना जीवे मारण्याची धमकी, पोलिसांसमोरच अर्वाच्य शिव्या

Mumbai MP Threat Video : उद्धव ठाकरे गटातून निवडून आलेले संजय दिना पाटील शिंदे गटात गेल्यानंतर पुन्हा वादात सापडले. पत्रकारांनी राजकीय प्रश्न विचारताच त्यांनी शिवीगाळ करत धमकी दिली. “परत आलात तर मारून पाठवेन” अशी उघड धमकी त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर दिली.
Sanjay Dina Patil seen angrily confronting journalists

Sanjay Dina Patil seen angrily confronting journalists

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Sanjay Dina Patil Threatens Journalists During Media Interaction : उद्धव ठाकरे गटातून निवडून आल्यानंतर शिंदे गटात सामील झालेल्या ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांचे वादग्रस्त वर्तन पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. शुक्रवारी पत्रकारांना राजकीय प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी शिवीगाळ करत धमकी दिली."तुम्ही परत इकडे आलात तर मी तुम्हाला मारून पाठवेन. हे कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करा... तुम्ही उगाच xxx बोटं घालताय. परत आलात तर मारून पाठवेन," अशा अरेरावीच्या भाषेत संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना शिवीगाळ केली.

Loading content, please wait...
Eknath Shinde
journalist
sanjay patil
controversy
shivsena
Sanjay Patil allegations