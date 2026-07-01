Sanjay Raut Statement : संजय राऊत म्हणाले 'आम्हाला आत्मचिंतनाची गरज आहे'; मूळ शिवसैनिकांवरच पक्ष उभा राहतो

Sanjay Raut Self Introspection : विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतर्फे विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाला आणखी एक धक्का बसला आहे. या घडामोडीनंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पक्षाला आत्मचिंतनाची गरज असल्याची कबुली देतानाच सचिन अहिर यांच्या निर्णयावर तीव्र टीका केली..माध्यमांशी संवाद साधताना राऊत म्हणाले, "कार्यकर्त्यांच्या बळावर शिवसेना उभी राहिली आहे. गेल्या काही वर्षांत पक्ष धक्काप्रूफ झाला असून अशा जाण्याचे धक्के आता बसत नाहीत. मात्र सचिन अहिर हे आमचे अत्यंत जवळचे सहकारी होते. त्यांना पक्षात मान, सन्मान आणि अनेक महत्त्वाची पदे देण्यात आली होती. तरीही त्यांनी राजकीय भविष्यासाठी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला.".संजय राऊत यांनी अहिर यांच्या पूर्वीच्या राजकीय प्रवासाचाही उल्लेख केला. "शरद पवारांनी त्यांना मोठी संधी दिली, मंत्रीपद, म्हाडाचे अध्यक्षपद आणि मुंबई अध्यक्षपद दिले. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडली आणि आता शिवसेनाही सोडली. त्यामुळे ते कोणाचेच कायमचे झाले नाहीत. ते मूळ शिवसैनिक नव्हते. त्यामुळे आम्हा सर्वांना आत्मचिंतनाची गरज आहे," असे ते म्हणाले.."पक्ष वाढविण्याचे काम मूळ शिवसैनिकच करतात. बाकी अनेक जण वाऱ्यावरच्या वरातीसारखे येतात आणि जातात. आदित्य ठाकरे यांनी सचिन अहिर यांना उपनेतेपद, भारतीय कामगार सेनेचे अध्यक्षपद तसेच पुणे जिल्ह्याची जबाबदारी दिली. एवढे सर्व मिळूनही त्यांनी पक्ष सोडला. माणसाने समाधानी राहणे हा मोठा संस्कार आहे," असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला..Sanjay Raut song on Sachin Ahir :'जे कधीच नव्हते आमचे त्याची वाट का पहावी?', संजय राऊतांची सचिन अहिरांवर गाण्यातून टीका.एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीका करताना राऊत म्हणाले, "आज सत्तेची ताकद आणि पैसा यांच्या जोरावर लोकांना फोडले जात आहे. पदाची लालसा राजकीय कारकीर्द संपवू शकते. ज्यांना काहीच नको आहे, असे निष्ठावान कार्यकर्ते फोडून दाखवा, मग चौकार-षटकार मारल्याचा दावा करा. राज्यात वैचारिक अधःपतन सुरू असून ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.