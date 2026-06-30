Sanjay Raut song on Sachin Ahir :'जे कधीच नव्हते आमचे त्याची वाट का पहावी?', संजय राऊतांची सचिन अहिरांवर गाण्यातून टीका

Sanjay Raut on Sachin Ahir : शिवसेना (ठाकरे गट) सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केलेले विधानपरिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. या घडामोडीनंतर ठाकरे गटाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून, खासदार संजय राऊत यांनी कवी सुरेश भट यांच्या कवितेतील ओळी शेअर करत अहिर यांच्यावर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला आहे. तर, आदित्य ठाकरे यांनीही अहिर यांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत पक्षाकडून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे..खासदार संजय राऊत यांनी प्रसिद्ध कवी सुरेश भट यांच्या ‘उषःकाल होता होता’ या कवितेतील दोन ओळी सोशल मीडियावर शेअर करत भावना व्यक्त केल्या आहेत. स्वार्थासाठी पक्षात आलेल्या नेत्यांच्या जाण्याचे दुःख का करावे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..संजय राऊतांनी अहिर यांच्यावर टीका करताना त्यांनी स्वार्थ आणि बेईमानीसाठीच पक्षात प्रवेश केल्याचा आरोप केला. “आम्ही चार किरणांचीही आस का धरावी? जे कधीच नव्हते आमचे त्याची वाट का पहावी?” या ओळी शेअर करत, “पक्षात येतानाच जे स्वार्थ आणि बेईमानीचा कीडा घेऊन येतात त्यांच्या जाण्याचे दुःख का करावे?” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..Aditya Thackeray On Sachin Ahir : सचिन अहिर शिंदे सेनेत जाताच आदित्य ठाकरेंनी दिली पहिली प्रतिक्रिया, 'काय कमी केलं'.पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीसाठी सचिन अहिर यांनी अर्ज दाखल केला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच महायुतीतील अन्य मंत्री व नेते उपस्थित होते..कोणी काय प्रतिक्रिया दिली?मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, “सचिन अहिर हे मूळचे शिवसैनिक आहेत. त्यांनी पक्षांतर केलेले नाही, तर पुन्हा शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यांना दीर्घकाळ दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न झाला आणि आता त्याचा स्फोट झाला.” तर ठाकरे गटाचे आमदार सुनील राऊत यांनी, “हा आमच्यासाठी मोठा धक्का नाही,” अशी प्रतिक्रिया दिली.आदित्य ठाकरे काय म्हणाले?आदित्य ठाकरे म्हणाले, “सचिन अहिर यांच्यावर पक्षाकडून योग्य ती कारवाई केली जाईल. त्यांच्यासाठी आम्ही काय कमी केलं होतं? त्यांना पक्षात महत्त्वाची पदं दिली, त्यांच्या पत्नीला पद दिलं, त्यांच्या भावालाही जबाबदारी दिली. तरीही त्यांनी पक्ष सोडला. त्यांनी माझ्यासमोर येऊन सांगावं की आम्ही त्यांच्यासाठी काय कमी केलं.”पुढे ते म्हणाले, “एखादा नेता पक्ष सोडून गेला म्हणून शिवसेनेवर काही परिणाम होणार नाही. कार्यकर्ते आणि जनतेचा पाठिंबा आमच्यासोबत आहे,” असा दावाही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.