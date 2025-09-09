Thane News: मुंब्रात इमारतीचा काही भाग कोसळून दुर्घटना, एका महिलेचा मृत्यू

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा या ठिकाणी इमारतीच्या सज्जाचा भाग कोसळल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला असून महिला जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे इमारतीसह परिसरातील इतर रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .Mumbai News: मुलांमध्ये वेगाने पसरतोय फ्लू आणि डेंग्यू; स्वच्छतेची खबरदारी घेण्याचा सल्ला.मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंब्रातील लकी कंपाऊंड येथील डी विंग ग्राउंड प्लस ही तीन माळ्याची बिल्डिंग आहे. ही इमारत 25 वर्षे जुनी असून इमारतीला एक टेरेस रूम देखील आहे. घटनेपूर्वी दोन महिला रात्रीच्या सुमारास या इमारतीच्या बाजूने जात असताना त्यांच्यावर टेरेस वरील रूम नंबर 404 चा बाहेरील सज्जाचा भाग कोसळला. या घटनेत दोन्ही महिला जखमी झाल्या असून त्यांना तातडीने नजीकच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..दरम्यान, नाहीद जैनउद्दीन जमाली (वय ६२) या जखमी झालेल्या महिलेला स्थानिक नागरिकांनी मुंबईतील बिलाल हॉस्पिटल येथे दाखल केले असता डॉक्टरांनी महिलेला मृत घोषित केले. तर इलमा जेहरा जमाली (वय २६) काळसेकर हॉस्पिटल, मुंबई या ठिकाणी उपचाराकरिता दाखल केले आहे. या दोन्ही महिला मुंब्रा येथील कौसा कब्रस्तान दौलत नगर येथे राहणाऱ्या आहेत. .रात्रीच्या सुमारास फेरफटका मार्ट असताना ही घटना घडली असे सांगण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिकांच्या मदतीने घटनास्थळी अग्निशमन दल मुंब्रा प्रभाग समितीचे कर्मचारी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे जवान त्याचबरोबर स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी मदत कार्य केले..१० हजार व्ह्यूजसाठी गुगल अॅडसेन्स किती पैसे देते? जाणून घ्या नेमका आकडा....या घटनेनंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव इमारतीमधील सर्व रूम रिकामी करण्यात आले आहेत आणि त्या इमारतींना सील करण्यात आले आहेत. त्यामुळे इमारतीमधील रहिवाशांनी आपली राहण्याची सोय नातेवाईकांकडे केली आहे. तसेच या इमारतीला धोकादायक घोषित केले असून पुढील कारवाईकरिता मुंब्रा प्रभाग समितीच्या अंतर्गत करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.