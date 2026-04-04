Crime: 'ए इथे खेळू नका...' मॉलच्या जागेत खेळण्यास रोखलं; रागात अल्पवयीन मुलाच सुरक्षा रक्षकासोबत धक्कादायक कृत्य

ठाणे : डोंबिवली येथे एक खळबळजनक घटना घडली आहे. एका सुरक्षा रक्षकाने मुलांना क्रिकेट खेळण्यास मज्जाव केल्यामुळे रागाच्या भरात अल्पवयीन मुलाने सुरक्षा रक्षकावर प्राणघातक हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत सुरक्षा रक्षक जखमी झाला असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंबिवली पूर्वेतील टाटा नाका येथील मॉल परिसरात ही घटना घडली. या मॉल परिसरात मोठी जागा असल्यामुळे याठिकाणी मुले क्रिकेट खेळायला येतात. मात्र क्रिकेट खेळताना इतर नागरिकांना बॉल लागू शकतो, तसेच दुखापत होऊ शकते यामुळे येथील सुरक्षा रक्षकाने एका अल्पवयीन मुलाला 'मॉलच्या जागेत क्रिकेट खेळण्यास जाऊ नको' असे म्हटले..परंतु सुरक्षा रक्षकाच्या या वागण्याचा अल्पवयीन मुलाला राग आला. या कारणामुळे अल्पवयीन मुलाने ७५ वर्षीय तुकाराम सुपुगडे या सुरक्षा रक्षकावर दगडाने हल्ला केला. दरम्यान, या घटनेत सुरक्षा रक्षक गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. सध्या जखमी सुरक्षा रक्षकाला नजीकच्या खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे. त्याचबरोबर पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाविरोधात कारवाई केली असून पोलीस तपास सुरु आहे.