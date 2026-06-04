Sharad Pawar Dilip Walse Patil Meeting : सिल्व्हर ओकवर शरद पवार-दिलीप वळसे पाटील यांची भेट; चर्चांना उधाण, दोन्ही गट एकत्र येणार?

Silver Oak Meeting : राज्याचे माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मुंबईतील ‘सिल्व्हर ओक’ निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सहकार क्षेत्र, सहकारी संस्थांशी संबंधित विविध विषय तसेच रयत शिक्षण संस्था संदर्भातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे..राज्यात सध्या कांदा प्रश्न ऐरणीवर असून शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी, बाजारभावातील चढ-उतार आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध बाबींवर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय सहकार क्षेत्रातील सध्याची परिस्थिती, सहकारी संस्थांसमोरील आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबतही विचारविनिमय करण्यात आला..शिक्षण क्षेत्रातील विविध घडामोडी आणि रयत शिक्षण संस्थेशी संबंधित विषयांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. राज्यातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि सहकार क्षेत्राशी निगडित प्रश्नांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये सखोल चर्चा झाल्याचे समजते..Hasan Mushrif Sharad Pawar : हसन मुश्रीफांनी संपलेला विषय पुन्हा काढला, "शरद पवारांना आमदार प्रेमापोटी भेटले असतील"; संजय शिरसाठांवरही केलं भाष्य.दरम्यान, या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांतील संबंधांबाबतही तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत. मात्र, वळसे पाटील यांनी ही भेट प्रामुख्याने राज्यातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी झाल्याचे स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.