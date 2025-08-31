फडणवीसांना अडचणीत आणायला जरांगेंना रसद पुरवताय का? शिंदे म्हणाले, मी लपून-छपून काही करत नाही

मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आंदोलन सुरू आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून जरांगे पाटील आझाद मैदानात हजारो आंदोलकांसह उपोषणाला बसले आहेत. या आंदोलनावरून आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मराठा आंदोलन पुन्हा का सुरू झालं? जरांगे पाटलांना पुन्हा मुंबईथ का यावं लागलं हे एकनाथ शिंदेंनाच विचारा असं म्हटलं होतं. यावरून राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा रंगली होती की मुख्यमंत्री फडणवीसांना अडचणीत आणण्यासाठी एकनाथ शिंदे हे पडद्यामागून मराठा आंदोलनाला रसद पुरवत आहेत. आता या चर्चांवर आणि राज ठाकरेंच्या विधानावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिलीय..Hotel Bhagyashree : जरांगेंचं आंदोलन सुरु असेपर्यंत हॉटेल भाग्यश्री बंद; आंदोलकांसाठी ट्रकभर शिधा मुंबईला पाठवला....उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारण्यात आलं की, देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्यासाठी तुम्ही मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांना मदत करताय का? राज ठाकरेंनी त्याबाबत विधान केल्यानं तशा चर्चा होत आहेत. या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मी सगळं उघडपणे करतो. लपून-छपून, बंद दाराआड काही करत नाही. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी २०१९मध्ये जे पाप केलं होतं आणि जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला होता ते दुरुस्त करायचं काम आम्ही केलंय असं म्हणत शिंदेंनी नाव न घेता उद्धव ठाकरेंवर टीका केली..सुप्रिया सुळेंसमोर शरद पवारांविरोधात घोषणाबाजी, फडणवीस म्हणाले, हुडदंगबाजीने काहीच मिळणार नाही, आरक्षण....राज्यातील जनतेच्या मनातलं सरकार आम्ही २०२२ मध्ये आणलं. देवेंद्रजी आणि आम्ही ताकदीने सगळ्या प्रसंगांना तोडं देऊ. सरकार म्हणून आम्ही योग्य तो निर्णय लवकरच घेऊ. सध्या विरोधकांकडून संभ्रम निर्माण केला जातोय. तेढ निर्माण कऱण्याचा प्रयत्न होतोय. पण सरकार समर्थ आहे. आत एक आणि बाहेर एक असं नाही तर आम्ही स्पष्ट भूमिका घेतोय असंही शिंदेंनी सांगितलं..राज ठाकरेंवर निशाणा साधताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज ठाकरे यांनी पूर्ण माहिती घ्यायला हवी होती. आम्ही १० टक्के आरक्षण दिले होते. आरक्षण कुणामुळं गेलं त्यांना राज ठाकरे यांनी प्रश्न विचारायला पाहिजे होता. फडणवीस यांच्या काळातलं आरक्षण हायकोर्टात आम्ही टिकवलं. मात्र सुप्रीम कोर्टात का टिकवू शकला नाहीत हा प्रश्न तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारला विचारायला हवा होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.