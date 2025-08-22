Maharashtra Politics: पालघरमध्ये राजकीय उलथापालथ! शिंदे शिवसेनेला खिंडार, बड्या नेत्यासह शेकडो समर्थकांचा भाजपात प्रवेश

मोखाडा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना, पालघर जिल्ह्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. भाजपने शिवसेनेचे पालघर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रकाश निकम यांना गळाला लावत शिंदे शिवसेनेला मोठा धक्का दिला आहे. निकम यांच्या सोबत 10 माजी जिल्हा परिषद सदस्य, 52 सरपंच, उपसरपंच, 123 ग्रामपंचायत सदस्य यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. .भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केल्याने शिवसेनेला पालघर जिल्ह्यात मोठे खिंडार पडले आहे. यासह अन्य पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनीही भाजपात प्रवेश केल्याने जिल्ह्यात भाजपची ताकद अधिकच वाढली आहे. या राजकीय उलथापालथीने पालघर जिल्ह्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे..Pratap Sarnaik: मालवाहतूक करण्यासाठी सहाय्यकची गरज नाही, मोटार वाहन कायदा लागू; परिवहन मंत्र्यांकडून अधिसूचना जारी .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोव्हेंबर अथवा डिसेंबर मध्ये होणार असल्याचे संकेत निवडणुक आयोगाने दिले आहेत. त्यादृष्टीने राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. निवडणुका जवळ येत असल्याने, पक्ष फोडाफोडीचे आणि पक्षांतराच्या घटनांना सुरुवात झाली आहे. आपली राजकीय सुरुवात शिवसेनेतून करणारे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश यांनी धनुष्यबाण खाली ठेवून कमळ हाती घेतले आहे. त्यांनी सपत्नीक शेकडो पदाधिकारी आणि समर्थकांसह प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात शिवसेनेला मोठे खिंडार पडले आहे..काही दिवसांपूर्वीच जिजाऊ संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे पालघर सह कोकण विभागात शिवसेनेची ताकद वाढली आहे. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेत बंडखोरी करून प्रकाश निकम यांनी जिजाऊ संघटनेच्या बॅनरखाली निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी अखेरच्या टप्प्यात जिजाऊ संघटनेने निकमांची साथ सोडली होती. त्यामुळे निकमांचा या निवडणूकीत दारूण पराभव झाला होता..याच काळात शिवसेनेने प्रकाश निकमांवर पक्षातून निलंबनाची कारवाई केली होती. या घटनेमुळे नाराज झालेल्या प्रकाश निकमांनी आपल्या समर्थकांसह भाजपात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात भाजप ची ताकद अधिक च वाढली आहे..भारतात छापण्यात आलेल्या १०,००० रुपयांच्या नोटा का बंद कराव्या लागल्या? जाणून घ्या संपूर्ण कहाणी.महायुतीत मिठाचा खडाशिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी भाजपात प्रवेश केल्याची घटना, शिवसेनेच्या जिव्हारी लागली आहे. शिवसेना पालघर जिल्हाप्रमुख कुंदन संख्ये यांनी या पक्षप्रवेशावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच भाजपाने महायुतीत मिठाचा खडा टाकल्याची टिका केली आहे. त्यातच भाजप पालघर जिल्हाध्यक्ष भरतभाई शहा यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढणार असल्याचे सांगून शिवसेनेला डिवचले आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात महायुतीत मोठी दरी निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.