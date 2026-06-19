Shivsena Vardhapan Din: नेस्कोत शिंदेसेनेचा मेळावा! काळे कपडे, काळी पॉवर बँकला 'नो एन्ट्री'; कार्यकर्त्यांना प्रवेशासाठी नवे नियम

मुंबई : शिवसेनेचा आज ६०वा वर्धापन दिन साजरा केला जात आहे. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांच्याही शिवसेनेकडून जय्यत तयारी सुरू करण्यात आली आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेचा गोरेगावमधील नेस्को सेंटरमध्ये वर्धापनदिनाचा मेळावा पार पडणार असून या निमित्त कोणतीही हानी न होण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. .गोरेगावमध्ये होणाऱ्या शिंदेसेनेच्या मेळाव्यात मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. यानिमित्त शक्तीप्रदर्शनाची तयारी करण्यात आली आहे. ठिकठिकाणी बॅनरबाजी करण्यात आली असून या मेळाव्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुंबईतील अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयाने शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होण्याचा इशारा दिला आहे. .Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांचा रविवारी प्रवास आरामदायी होणार! लोकल वेळेनुसारच धावणार, का घेतला निर्णय?.मिळालेल्या माहितीनुसार, गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये शिंदेच्या शिवसेनेचा वर्धापन दिन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात खासदार फुटीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. मेळाव्यात कोणीही निषेध करू नये, यासाठी पोलीस अलर्ट मोडवर आले असून शिंदेच्या मेळाव्यात काळ्या रंगाचे कपडे घालून जाण्यास बंदी करण्यात आली आहे. शिंदेच्या मेळाव्यात काळे कपडे घालून येणाऱ्यांची पोलिसांकडून अडवणूक केली जात असून काळ्या रंगाच्या पॉवर बँक नेण्यासही पोलिसांकडून बंदी घालण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.